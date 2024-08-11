防失智飲食｜營養師4招防失智 4食物刺激智力　氣味助恢復記憶？

隨著台灣失智人口持續攀升，台灣失智症協會推估2041年失智人口逾66萬人，屆時可能每百位台灣人就有3位失智者，其中阿茲海默症是最常見的失智症型態。



面對大腦功能逐漸衰退所導致的種種記憶障礙，營養師提出幾個飲食及生活策略，期望能幫助長者遠離腦神經退化的威脅。

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失智症預防1：聞食物氣味有助恢復記憶

台灣郭綜合醫院營養組長郭家伶日前在該院舉辦的失智長者補腦飲食講座中，向與會的長者及家屬分享延緩失智的妙招。她表示，人類的海馬迴是儲存記憶的重要區域，包含了氣味的記憶。

台灣郭家伶營養師指出，食物散發出的氣味透過呼吸吸收到血液中，再經由神經傳遞至海馬迴，大腦可辨識出該食物為何。平日藉由不斷地提取海馬迴記憶庫的資料，長者可以逐漸恢復自己的一部分記憶。例如，胡椒、薄荷、生薑具有刺激智力的作用；而柑橘類水果所含的單萜分子，可增加大腦神經傳遞物質乙醯膽鹼的數量，進而產生放鬆或愉悅的感受。

10項失智症前期徵兆（點擊下圖看清👇👇👇）

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失智症預防2：酮體可穿過血腦屏障供能給大腦

失智病人的大腦對胰島素的敏感度下降，導致葡萄糖產能的途徑緩慢或異常。台灣郭家伶營養師表示，可利用源自於羊奶、椰子油的中鏈脂肪酸所產生的酮體，做為大腦的能量來源，因為酮體可以穿過血腦屏障，取代部分葡萄糖供應給大腦。

可利用食物的營養素清除大腦有害物質（β-類澱粉蛋白及自由基），失智症病人大腦神經元中的β-類澱粉蛋白與Tau蛋白代謝產生變化，這些蛋白質的聚集會造成神經元局部發炎甚至死亡，導致周圍神經迴路中斷。台灣郭家伶營養師建議利用以下營養素，清除大腦中的β-類澱粉蛋白及自由基：

硒元素

硒元素是一種重要的抗氧化劑，參與甲狀腺素的代謝，可使大腦中具有侵略性的化學物質失去活性，進而具有消炎作用。堅果、全穀物、大蒜、洋蔥、豆類、蛋黃、啤酒酵母、椰子油、芝麻等食物含有硒元素。

鋅元素

鋅是人體必需的微量元素，存在於所有代謝過程中。它能阻斷麩醯胺酸鹽的過度分泌，保護海馬迴神經元免於中毒。缺乏鋅會導致海馬迴神經元受到抑制，並伴隨抑鬱症狀。蠔、紅蟳、白芝麻、小麥胚芽、南瓜籽、羊肉、烏魚子、酵母粉等食物，都含有豐富的鋅元素。

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矽元素

矽能強化免疫防禦，具有消炎作用，可加速組織修復，延緩大腦老化。有機二氧化矽存在於海藻、珊瑚紅藻與全穀類食物中。

失智症預防3：充足睡眠與學習活動促進腦力

台灣郭家伶營養師認為，每日睡7至8小時對於維持身體狀況及有效分解β-類澱粉蛋白是必要的，經過7～8小時的睡眠後醒來，身體的狀況良好，且有效地分解β-類澱粉蛋。

失智症預防4：透過活動與學習活躍大腦

此外，郭家伶營養師也提醒長輩與家屬，透過學習語言、閱讀、寫作、音樂、遊戲，以及與孫子玩耍等活動，可增加大腦神經樹突與突觸的樹枝狀結構，形成新的神經元，有助於促進腦力健康。

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