鬼節祭品｜男子盂蘭節後增宿便2kg　營養師推4水果祭品1種通便2倍

撰文：健康2.0
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8/18盂蘭節（道教則稱中元節），盂蘭節怎麼拜？營養師建議，四果可選擇高維他命C的木瓜、蘋果、柚子、奇異果，不但象徵好運，還能幫助消化，讓「好兄弟」吃飽吃滿。

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農曆七月22個禁忌（01製圖）

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中元普渡　大魚大肉腸胃出問題

台灣營養師宋明樺指出，中元普渡時，大多數家庭會準備三牲四果，三牲有炸全魚、三層肉及全雞，都是高油脂、高蛋白質的食物，如果祭拜後短時間內食用完，容易消化不良、脹氣，甚至便秘的情況；而糖果、餅乾由精緻澱粉、油脂、糖分組成，食用沒有節制則容易讓脂肪堆積。

中元普渡必拜4種「好運果」

宋明樺表示，中元普渡也應兼顧健康，四果可以選擇富含維他命C、酵素、膳食纖維的高維他命C的水果，例如：木瓜、蘋果、柚子、奇異果，不但象徵好運，大魚大肉後，吃水果攝取膳食纖維，可以幫助消化排便，還可解油膩。

1. 木瓜：發財
2. 蘋果：平安
3. 柚子：有子
4. 奇異果：吉利

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吃奇異果　助消化、解便秘

宋明樺舉例，正值產季的奇異果，富含奇異酵素，可幫助蛋白質的消化與分解，在實驗所模擬的胃部環境中，可以分解近5成的蛋白質，加快胃部消化肉類的時間，緩解胃脹感的不適。

宋明樺分享，曾有名男子在中元普渡後，大魚大肉竟累積成2公斤的宿便。一項針對便秘病人的研究發現，一天攝取2顆奇異果後，一周排便次數平均從2.4次增加到4.5次，且使用瀉藥的比例減半，糞便在腸道中經過的時間，更是減少4成3，大幅增加了病人排便的滿意度。

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