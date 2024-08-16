鬼節祭品｜男子盂蘭節後增宿便2kg　營養師推4水果祭品1種通便2倍

8/18盂蘭節（道教則稱中元節），盂蘭節怎麼拜？營養師建議，四果可選擇高維他命C的木瓜、蘋果、柚子、奇異果，不但象徵好運，還能幫助消化，讓「好兄弟」吃飽吃滿。



【延伸閱讀】鬼月盂蘭節｜8月3日鬼門開 農曆七月22個禁忌 切記別夜晚晾衫👇👇👇

農曆七月22個禁忌（01製圖）

點圖放大瀏覽：

+ 18

中元普渡 大魚大肉腸胃出問題

台灣營養師宋明樺指出，中元普渡時，大多數家庭會準備三牲四果，三牲有炸全魚、三層肉及全雞，都是高油脂、高蛋白質的食物，如果祭拜後短時間內食用完，容易消化不良、脹氣，甚至便秘的情況；而糖果、餅乾由精緻澱粉、油脂、糖分組成，食用沒有節制則容易讓脂肪堆積。

中元普渡必拜4種「好運果」

宋明樺表示，中元普渡也應兼顧健康，四果可以選擇富含維他命C、酵素、膳食纖維的高維他命C的水果，例如：木瓜、蘋果、柚子、奇異果，不但象徵好運，大魚大肉後，吃水果攝取膳食纖維，可以幫助消化排便，還可解油膩。

1. 木瓜：發財

2. 蘋果：平安

3. 柚子：有子

4. 奇異果：吉利



【相關文章】飲食熱話｜拜神祭祖水果特別易變壞 全因「超自然」力量作怪？👇👇👇

+ 3

吃奇異果 助消化、解便秘

宋明樺舉例，正值產季的奇異果，富含奇異酵素，可幫助蛋白質的消化與分解，在實驗所模擬的胃部環境中，可以分解近5成的蛋白質，加快胃部消化肉類的時間，緩解胃脹感的不適。

宋明樺分享，曾有名男子在中元普渡後，大魚大肉竟累積成2公斤的宿便。一項針對便秘病人的研究發現，一天攝取2顆奇異果後，一周排便次數平均從2.4次增加到4.5次，且使用瀉藥的比例減半，糞便在腸道中經過的時間，更是減少4成3，大幅增加了病人排便的滿意度。

相關文章：蔬菜飲食｜5種蔬菜煮過再吃更營養！菠菜煮熟人體吸收更多鐵和鈣👇👇👇

+ 5

延伸閲讀：

一天3顆雞蛋拯救心血管？吃蛋高膽固醇真相曝！這種人竟能提高好膽固醇

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」