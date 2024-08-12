青瓜營養｜調節血壓消水腫靚青瓜5大特徵　1原因營養師不建議生吃

青瓜含有95%的水分，100公克熱量只有13大卡，是夏日補水、減重聖品。台灣大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，青瓜營養價值高，富含維他命C、維他命K、鉀、丙醇二酸、黃瓜固醇等營養素，纖維量豐富，夏天吃更清涼消暑。



青瓜功效

一年四季都可種植的青瓜，夏天盛產、品質也最佳。徐佳靖表示，青瓜的鉀含量高，能調節血壓、放鬆心血管，並消除水腫，是「護心」好食材；維他命C是天然的抗氧化劑，能幫助養顏美容、維持肌膚的彈性；維他命K則可以促進鈣質吸收，協助人體凝血功能、維護骨骼健康。

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青瓜熱量低、水分高，纖維量豐富，可促進消化，其所含的丙醇二酸能抑制碳水化合物轉換成脂肪，黃瓜固醇可以平衡膽固醇、預防高血脂，另一項酵素磷脂酶也可協助分解脂肪，提高身體代謝，因此青瓜是減重最佳食材。

不過，徐佳靖提醒，服用抗凝血藥物的患者，勿大量食用青瓜，以免降低藥物的作用。

夏天盛產青瓜，應該如何挑選？徐佳靖分享，外觀要選擇深綠色、表皮的刺又小又密、爪紋要明顯、摸起來硬實有彈性、形狀要筆直，長度以15公分左右最優。

5種瓜類讓你告別水腫（按圖看清👇👇👇）

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在烹煮方面，建議盡量少生食，避免病蟲害、農藥殘留，熟食比較安全。坊間流行「青瓜減重法」，徐佳靖表示，攝取單一食物容易導致營養失調，且每天攝取一根即可，應養成均衡的健康飲食模式。

營養師的青瓜私房菜單

低卡黃瓜沙律麵

食材：青瓜、胡蘿蔔、雞蛋、雞胸肉、豆乾、和風沙律醬



做法：

1. 青瓜刨絲，胡蘿蔔切絲，均以熱水汆燙，再放入冰水中冷卻。

2. 將雞蛋煎成蛋皮切絲。

3. 雞胸肉汆燙後，剝成絲狀。

4. 豆乾煮熟後，切絲處理。

5. 將所有處理成絲狀食材與青瓜絲拌在一起，加入和風醬即成。



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