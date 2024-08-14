蜂蜜保存｜蜂蜜3300年不腐壞？保存4大重點 出現4情況勿吃防中毒

一般食品都會有明確的保存期限，一旦超過期限就容易變質。不過，蜂蜜的保存時間取決於是否開封以及其儲存環境與方式。通常情況下，未開封且良好保存的蜂蜜能夠保存相當長的時間，可長達數年至數十年。



日前，台灣營養師黃品瑄在其個人粉絲專頁《營養師品瑄》分享了蜂蜜超乎想像的保久特性。他提到一項於1913年驚人的考古發現，在埃及金字塔中發現了一罐距今3300年前的蜂蜜，令人震驚的是，這罐蜂蜜不僅保存完好，甚至沒有出現任何腐壞跡象。

▼5款常見蜜糖有幾好？（按圖👇👇👇）

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蜂蜜不壞的天然特性 高糖低水分防菌長

台灣營養師黃品瑄指出，蜂蜜之所以具有如此長久的保存能力，主要歸因於其特殊的化學性質和環境條件。首先，蜂蜜的含水量極低，這使得微生物和細菌難以在其中繁殖。其次，高濃度的糖分以及天然的酸性環境進一步抑制了微生物的生長。這些因素形成了一個極不利於微生物與細菌生存的環境，使得蜂蜜能夠長期保存而不變質。

保存防潮是關鍵 變質徵兆教你辨

然而，要保持蜂蜜的品質和新鮮度，最重要的是避免其受潮。一旦蜂蜜當中的水分含量增加，相當於提供了一個有益於細菌生長與繁殖的理想環境，進而導致蜂蜜容易變質。因此，台灣營養師黃品瑄也提醒大家，平時挖取蜂蜜時應使用乾燥的器具，並確保儲存環境乾燥通風，以延長賞味期限。

蜂蜜結晶正常嗎？為什麼會結晶？蜂蜜結晶2大因素（按圖了解👇👇👇）

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另外，打開蜂蜜罐前也多留意罐身是否有膨脹的狀況，由此可得知罐內有無空氣進入或因細菌滋生導致氣體產生。開封後，如果發現蜂蜜表層出現異常的白色泡沫、嚐起來苦澀，或是聞起來有發酵後的酸味，這些都是蜂蜜明顯變質的徵兆，應當避免食用。

▼純蜂蜜如何保存？（點擊下圖看清👇👇👇）

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蜂蜜過期勿食用 營養師提醒避免食物中毒

此外，台灣營養師黃品瑄也強調，即使蜂蜜未開封，但保存期限超過標示的日期，也不建議繼續食用。雖然蜂蜜本身不易變質，但長期存放後其品質和風味同樣會有所下降，存在著食物中毒或是其他未知的健康風險。

總結來說，蜂蜜作為一種自然食品，其卓越的保存能力令人驚嘆。然而，為了確保其品質和食用安全，我們仍需注意存放方法和食用期限。保持蜂蜜的乾燥，避免受潮和長時間存放，是確保蜂蜜長期保存的關鍵。僅有健康的食用蜂蜜可以發揮其天然營養和美味，讓每一口蜂蜜都能帶給我們最佳的口感和健康益處！

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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