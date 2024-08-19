水蓮怪味｜水蓮有土味藥水味？菜販教下鍋前多做1步解決+挑選3招

口感清脆的水蓮，不管清炒或煮火鍋都美味，不過有時候吃起來有土味或藥水味，該怎麼辦？營養師表示，水蓮運輸過程中要泡水才會保水，吃起來有怪味可能是泡的水質不佳，買回去之後只要泡冰水就能改善怪味。該如何洗水蓮？怎麼煮才好吃？水蓮有哪些營養和禁忌？本文告訴你。



水蓮較不受颱風影響價格

經常分享蔬菜小知識的創作者、菜販廖炯程表示，水蓮通常不太受颱風影響，但上次因高雄美濃出現重大災情，漂流木流進水蓮田，導致清運、採收、整理都受到影響，價格才略為上漲。

▼水蓮營養（按圖👇👇👇）

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水蓮正式中文名為龍骨瓣莕菜

物資缺乏的年代，人們常常採摘野菜充飢。台灣高雄美濃地區發現了一種美味食材「水蓮」，在地俗稱「野蓮」，正式中文名為「龍骨瓣莕菜」。營養師陳琇雯表示，水蓮屬於蔬菜類，過去因水質關係瀕臨絕種，後來在美濃復育成功，現在的水蓮可大量水栽，九成產量來自美濃。

水蓮是台灣特有種莕菜 運輸過程要保水

廖炯程說，水蓮是莕菜屬下的一個品種，全世界約有五十多種，而台灣的水蓮是台灣特有種。它的葉子像是縮小版的睡蓮，是一種浮葉性植物，就像浮萍一樣漂在水面上。水蓮的葉柄會一路向下生長到湖底，食用部位是去頭去尾的細長葉柄，而非葉子或莖。葉柄內部呈現海綿狀組織，造就了獨特的口感。陳琇雯也表示，水蓮食用部位是葉柄、葉梗，因為較脆弱容易脫水，所以需要冷鏈運輸才能維持新鮮脆口。水蓮要保存在高水分環境中才會好吃，否則脫水的水蓮在炒完後口感會變韌，容易卡牙縫。

▼水蓮挑選原則（點擊下圖看清👇👇👇）

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水蓮有哪些營養價值？高纖低卡富含微量元素

廖炯程表示，健康的食物往往難以兼顧美味，但水蓮卻是逆天的存在。大家喜愛的爽脆口感，代表水蓮富含膳食纖維。它吸收了湖底的日月精華和微量元素，含有豐富的鉀、鈣、鎂、鐵等營養素。水蓮熱量又超低，每一口享受的同時，都彷彿看到低卡高纖的提示。

水蓮有哪些禁忌？腎病汆燙吃、一定要熟食

陳琇雯指出，水蓮屬於深綠色蔬菜，含有維他命A、D、E、K等脂溶性營養素，且鐵質含量高。口感類似通菜，咀嚼時有摩擦感就是來自礦物質。而水蓮是夏季食材，含有高量鉀離子，可以幫助流汗後的人補充電解質，但腎臟病患就要汆燙過再吃，但可能會影響口感。此外，水蓮為淡水水耕植物，可能帶有寄生蟲，只能熟食不能生吃。

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水蓮怎麼洗？去除水蓮土味藥水味的訣竅

味覺敏感的人吃水蓮時可能感覺有土味，廖炯程建議，只要去頭去尾，清洗乾淨，下鍋前再泡一下清水，吸飽水分就可以大幅減少土味。陳琇雯也表示，水蓮的土味、藥水味可能是運輸過程中泡的水質不佳，建議買回來的水蓮可以泡在自來水中，利用自來水中的氯進行部分消毒，可多換幾次水，用冰水泡更有助於葉柄吸水，而球莖泡水也可增加水分含量。清洗時從根部球莖開始用流水清洗，去除沙子和泥土後再切段烹調。

水蓮怎麼煮才好吃？大火快炒不要燜

廖炯程建議，水蓮大火快炒1分鐘即可起鍋，有些人喜歡加入薑絲和麻油提味。陳琇雯也提醒，烹調時要帶油快炒不要燜才會脆，油脂可避免纖維刮傷胃部。也可搭配含水溶性纖維的菇類一起料理，兼顧兩種纖維攝取。

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水蓮挑選原則

1. 顏色要翠綠，不要墨綠。

2. 要硬朗飽實有彈性，不要軟爛。

3. 沒有變黃、枯萎、爛柄。



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