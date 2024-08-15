火龍果營養｜火龍果低卡抗氧化防便秘紅白肉點揀？鮮甜美味4特徵

6至11月是火龍果的主要產季，其富含水分及水溶性膳食纖維，有助於腸胃蠕動，熱量又低，是正在控制體重者的好選擇！



對此，台灣農糧署也表示，若你是深受便秘所苦、想要一路順暢的人來說，選它就對了。

火龍果紅肉、白肉營養價值（點圖放大👇👇👇）

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台灣農糧署在Facebook《鮮享農YA - 台灣農糧署》分享，從外觀上來看，偏橢圓形、鱗片較修長的是「白肉火龍果」，其口感清甜爽脆、膳食纖維含量較高，想要一路順暢，可以指名它；而外觀偏正圓形、鱗片較短的則是「紅肉火龍果」，其口感鬆軟、甜度也較高，含有抗氧化的甜菜紅素，鈣、鐵、維他命C含量也較高，營養滿分。

外觀上來看，偏橢圓形、鱗片較修長的是「白肉火龍果」，其口感清甜爽脆、膳食纖維含量較高。（Nikolai Chernichenko/Unsplash）

為此，台灣農糧署建議，要挑選外形飽滿、果皮轉色均勻鮮豔，果萼端（縮口處）果皮完全轉色，且鱗片轉紅達一半以上者為佳。

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至於為何吃紅肉火龍果會拉出紅色便便？台灣農糧署也解釋，紅肉火龍果因富含「甜菜紅素」，為一種天然色素，吃完後常有色素沉積，會使尿液或糞便變色，為正常生理現象，不需過度擔心。

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