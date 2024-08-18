釋迦營養｜世界最有營養食材第2！釋迦護心防便秘3功效 3類人不宜

釋迦香甜的滋味受到許多人喜愛，更曾被BBC（英國國家廣播公司）選為「世界最有營養價值的食材」第2名；究竟釋迦營養成分為何？吃釋迦功效、好處有哪些？哪些族群吃釋迦須特別注意？《Hello醫師》帶您了解釋迦營養、功效，以及挑選與食用釋迦的相關注意事項。

文：黃欣妍 資料查核：Hello醫師



釋迦品種解析：大目釋迦、鳳梨釋迦

大目釋迦（Sugar apple）

一般釋迦的品種名為大目釋迦，原產於美洲西印度群島，在印度被視為藥用作物；台灣約在400年前由荷蘭人引進，因外觀形似釋迦摩尼佛的頭飾物，故稱作釋迦；在幼果階段，由於外觀長得像荔枝，因此也有番荔枝的稱號。

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鳳梨釋迦（Atemoya）

由秘魯番荔枝與番荔枝兩種不同的品種雜交而成，除了口味香甜之外，更多了酸酸的滋味，而且果肉較大，口感較為扎實Q彈，因此被稱為鳳梨釋迦，但其實與鳳梨無關。

釋迦產季

大目釋迦的產季在每年7月下旬到隔年3月間，一年可採收兩次；鳳梨釋迦的產季為每年11月到隔年4月。目前台灣最大的釋迦產區在台東縣卑南鄉。根據台灣農業部資料顯示，台東為最大釋迦產區，約佔88% ，次為台南、彰化等地。另外，根據台東農改場資料顯示，台東縣鳳梨釋迦面積為1450公頃，產量為1748.25至2331公噸，佔全台灣83.1%。

釋迦熱量、營養與功效

釋迦每100克的熱量介於102~104kcal，並含有蛋白質、碳水化合物、膳食纖維、維他命C、鉀、鈣、磷及鎂等營養素，其營養含量與功效如下：

鳳梨釋迦、大目釋迦營養成分比一比

資料來源：食品營養成分資料庫(新版)（Hello醫師授權使用）

釋迦3大功效

1. 維持心血管健康：釋迦含有豐富的礦物質，包含鈣、磷、鎂及鉀等，其中鉀離子的含量特別高。鉀離子有助於調節血壓，降低腦血管與心血管疾病的風險；其他礦物質則可維持心臟、肌肉與神經的正常運作，改善整體健康。

2. 促進皮膚健康：維他命C具有抗氧化作用，可維持細胞排列的緊密性，促進膠原蛋白合成，幫助傷口癒合。

3. 促進腸胃蠕動、增加飽足感：膳食纖維可軟化糞便，促進腸道蠕動，幫助緩解便秘，另外，膳食纖維也能增加飽足感，幫助飲食控制。

按圖看鑒別鮮甜釋迦重點▼▼

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釋迦的藥用價值

釋迦的種子、葉子及釋迦樹皮含有生物鹼，可用於治療痢疾、頭蝨等，但不可直接食用，若大量誤食可能導致非典型柏金遜症。

釋迦怎麼挑？

選擇外觀圓整端正、沒有蟲害斑點或損傷痕跡的果實，顏色黃（淺）綠色最佳。

釋迦怎麼吃？什麼時候熟？

釋迦：果肉軟熟時才可食用。當釋迦可用雙手對半剝開，果肉呈現乳白色、綿潤的狀態，此時口感最佳；若果肉呈現透明狀且質地水水，表示熟度過高。

鳳梨釋迦：果肉微軟即可食用。果籽較少，可切片或削皮切塊食用。

釋迦除了直接食用外，也被研發成各式食品，此外，也可入菜當作料理食用。

鳳梨釋迦變身料理：釋迦蔬果雞肉批（按圖👇👇👇）

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釋迦食用禁忌

釋迦雖然營養價值豐富，但若您屬於下列3種族群，食用時須特別注意：

1. 慢性疾病病患：釋迦富含蛋白質、鉀及磷，攝取過多可能影響腎功能，建議慢性疾病病患，尤其是慢性腎臟病患，在食用前最好與醫師或營養師討論。

2. 高血鉀患者／高風險族群：當體內血鉀濃度過高，會導致手指麻痺、肌肉無力及心律不整，嚴重時更可能猝死，因此，高血鉀患者或正在接受治療，容易有高血鉀問題者最好避免食用。

3. 減重與糖尿病患：釋迦的甜度高，有減重需求或糖尿病患須斟酌攝取量。

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釋迦正確存放方式

當釋迦還未完全成熟時，不可以放入雪櫃冷藏，若存放雪櫃會停止熟成，讓釋迦成為「啞巴果」；建議存放在攝氏10度以上的室溫環境，讓釋迦自然軟熟，另外，由於釋迦是高呼吸率的水果，因此存放時不可放入塑膠袋中。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：變身白富美、就吃這一根！絲瓜好處功效數不清、便秘消腫一次搞定】

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