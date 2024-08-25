提子營養｜青提降血壓 紅提抗衰老！4色提子功效不同 1食法助抗癌

飽滿多汁的提子結合獨特的口感和酸酸甜甜的滋味，是坊間非常受歡迎的水果。提子有很多不同顏色及品種，包含紫色、紅色、綠色、黑色等，提子有甚麼好處呢？



不同顏色提子的營養成分有有什麼差異呢？台灣Heho營養師宜庭來為你解密。

提子怎麼挑？提子怎麼洗？（按圖👇👇👇）

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紅提子：熱量最低 花青素豐富抗氧化抗老化

紅提子每百克約60大卡，是所有顏色的提子中熱量最低的，很適合當作餐與餐之間的點心。紅提子也含有豐富的花青素和多酚類，有強大的抗氧化及抗發炎能力，研究顯示，花青素有增加血管彈性，改善血膽固醇及降低三酸甘油脂的累積的功能。

備註：提子的升糖指數50，屬於中升糖指數水果，一份約為10-13顆，一般人建議每天2-3份水果，糖尿病患者則要控制食用的量。



資料來源：台灣食藥署 / 數值為每100克水果所含營養素（Heho健康授權使用）

青提子：降血壓、抗氧化 含較高鉀及維他命 C

飲食中攝取足夠的鉀離子，能夠預防高血壓及維持神經與肌肉正常作用，而在各種顏色的提子之中，綠色提子略勝其他顏色一籌。除此之外，青提子的維他命C含量也相對豐富，攝取足夠的維他命C能夠抗氧化、促進膠原蛋白合成、提升免疫力。

紫提子：護夜視力 含較高維他命A及β -胡蘿蔔素

維他命A是維持人類正常視覺、生長發育與免疫重要的維他命之一，在紫提子中的含量較高。另外，紫提子也含有豐富的花青素和多酚類，與紅提子一樣，都是擁有強大抗氧化劑的水果，有助於清除自由基，有抗發炎及抗老化的作用。

備註：同樣為紫提子的巨峰提子升糖指數達106，低血糖者補充可快速使血糖回升，控糖者及糖尿病患者不宜食用。



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黑提子：提升免疫力 維他命B1及E含量略勝一籌

維他命B1在體內扮演協助能量代謝與提升免疫力的作用，黑提子中的維他命B1相對高，不過目前台灣飲食調查當中各年齡層較少出現缺乏症狀。另外，黑提子中的抗氧化劑維他命 E 的含量也略勝一籌，至於抗氧化劑的好處就不再多說了喔！

提子連皮帶籽一起吃

提子籽的原花青素及提子皮中富含的白藜蘆醇，都是很強的天然抗氧化劑，目前在非臨床研究中也有很好的抗癌效果，臨床實驗則需要更多的證據。因此如果要從天然食物中攝取這些抗癌的營養素，可以嘗試連皮帶籽吃，不過記得用流動的水清洗乾淨，避免農藥殘留。不同顏色的提子在營養成分上略有差異，平時均衡適量攝取有助於提升健康。

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