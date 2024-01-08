提子營養｜健腦強心抗氧化要連皮吃！正確保存3步選鮮甜要睇梗？

吃提子，到底要不要吐提子皮？許多人習慣不吃，認為口感偏澀，不過，台灣農業部農業知識入口網卻建議，不要吐掉，應該連皮一起吃下肚，因為提子皮與籽含有豐富的多酚類、花青素。



提子營養1次看 抗氧化功效不輸其他水果

最近又到了提子旺季，台灣農糧署臉書粉專文章指出，提子夏果果香濃，冬果甜度高，目前巨峰提子以彰化縣種植最多，溪湖鎮更是台灣最大產地。在台灣利用產期調節技術後，全年都可以吃到提子，其中以溫室栽培的「早春提子」，每年3月就能採收上市，銜接其他產區7、8月的夏季提子及9月至隔年1月的冬季提子，全年產季不中斷。

提子怎麼挑？提子怎麼洗？（按圖👇👇👇）

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提子酸甜可口，且營養豐富，含有維他命A、B1、B2、C、蛋白質、氨基酸、脂肪及多種礦物質，在清朝宮廷裡可是名貴水果，常吃提子可健腦、強心、利尿、開胃、使人強壯、耐風寒。

在抗氧化水果排名中，提子名列前茅，與橙、鳳梨、西柚等富含維他命Ｃ的水果相較，絲毫不遜色，因為除了維他命C、B、類胡蘿蔔素，還含有花青素、各種多酚類，為其他水果所少見。

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挑選提子有秘訣 保存關鍵快掌握

台灣農糧署分享4個挑選甜提子的秘訣：

1. 挑選深紫色的提子（果實已8、9分熟），風味最佳。

2. 提子果串完整、果粒飽滿，大小均勻。

3. 果梗呈鮮綠色，代表提子新鮮採收；果粉愈均勻愈新鮮，也未被污染。

4. 現今很多農民自產自銷，選擇信譽良好、品質穩定的商家購買。



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關於提子保存方法，農糧署宣導可依照以下3步驟來存放：

1. 提子甜度高，室溫下容易發酵，需放冰箱保存。

2. 購買箱裝提子，最好連箱子一起放入雪櫃，以隔絕水分流失或雪櫃冷氣進入。

3. 若是零買，1次不要買太多，儘快享受提子完熟的風味。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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