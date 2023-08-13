揀提子貼士｜台農糧署教挑選7貼士果粉要均勻　洗提子先要逐粒剪

台灣巨峰提子產季在6～8月、11月～2月，一年兩收，夏天產季屬於正產期，產量較多，但透過台灣產期調節與技術進步，幾乎全年都吃得到提子。要怎麼挑才能買到最甜的提子？買回家又該如何保存呢？



台灣農糧署用一句閩南語口訣「三頭四度揀葡萄」，教大家如何選購出最好吃的提子，台灣農委會也在Facebook分享提子的正確清洗、保存方式，提醒民眾，別把好吃的提子放到壞掉了！

提子怎麼挑？提子怎麼洗？（按圖👇👇👇）

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提子怎麼挑？

閩南語「三頭四度揀提子」裡「三頭」指的是葩頭、粒頭、粉頭，「四度」指的則是色度、硬度、香度、糖酸度，買提子時觀察以上七點，就可以挑出最鮮甜的提子。

挑提子「三頭」

葩頭：即為果穗，以呈倒圓錐穗型，果粒均勻且外觀無副穗較佳。

粒頭：即為果粒，以呈微橢圓形果實緊密、果皮薄且帶彈性較佳。

粉頭：為果粉，以果粒均勻佈滿較佳。



挑提子「四度」

色度：成熟呈紫黑色

硬度：果肉Q彈緊實

香度：帶特殊果香味

糖酸度：甜中帶酸



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提子怎麼洗？

提子清洗前：買回來後用紙包好，放在雪櫃暫時儲存，不要使用塑膠袋，那樣會使提子表面結霜，引起裂果和腐爛。消費者會注意到剛買回來的提子上面常有白白的髒東西，食用前要洗乾淨才能食用。

提子清洗方法：先將腐爛的提子果粒去除，用剪刀在提子果蒂與果實交接處，小心剪開。不可剪破果皮，破皮後洗滌時容易污染到果肉，也不要留一小段果梗，留有小果梗的提子粒不易洗淨，也容易刺傷其他的提子。剪完的穗梗，可以看到與提子交接處平滑完整。再以清水輕輕沖洗即可食用。

提子清洗後：將水稍微瀝乾後，裝於盤中就可享用，冰鎮後口感更佳。

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提子怎麼保存？可以放多久？

提子若要放雪櫃冷藏，建議儲藏在-0.5～0°C，可保存約2～8週。

台灣農委會建議，提子要吃的時候再洗，因為洗過後不吃容易壞掉。洗了之後，即使放在雪櫃冷藏，也只能放兩三天。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：葡萄怎麼挑才甜？買回家要如何清洗？農糧署曝7字口訣，保證果肉鮮甜又多汁】

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