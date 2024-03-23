癌症飲食｜多吃水果就好？醫揭忌4類食物損療效易感染 提子都唔得

隨著現代人生活型態轉變、肥胖人口增加等原因，癌症發生率正逐年攀升，對此，台灣腫瘤科醫師吳教恩在YouTube個人頻道上提醒，有4大NG食物，在抗癌過程中是絕不能碰的，包含煙酒檳榔、生冷、上火補品及原本就不能吃的食物都是禁忌，其中建議避免食用難以去皮的水果如番石榴、葡萄，因為其表皮可能帶有不良細菌、化學物質不易清洗乾淨，恐導致增加感染或刺激癌細胞生長的風險。



癌症不是多吃水果就會好！醫師曝4大NG飲食禁忌

吳教恩表示，癌症患者原則上原本能吃的東西都能繼續吃，但有下列4項抗癌時期的NG食物要避免；首先是煙酒檳榔，由於本就屬於罹癌因子之一，且對肝臟、呼吸道等身體機都有影響，因此無論是對手術、化療，還是標靶藥物都會造成治療效果的影響。

按圖看水果農藥殘留不合格率排名前十名：

+ 6

相關文章：水果農藥殘留排名2024｜士多啤梨排第5！3種水果沒農藥 點洗最好?

其次是生食，由於表皮殘留的細菌、化學物質不易清洗，因此若是要接受化療治療的人，建議少碰生菜沙律和魚生片等食物，牛排也務必食用全熟，而水果則盡量少吃番石榴、葡萄等難以去皮的蔬果，改以可去皮的香蕉、橘子等水果取代營養來源，避免化療後，白血球與免疫低下引發感染。

其三為上火食物，吳教恩指出，就是燒烤類、薑母鴨麻油雞等補品，或者一些油炸食物，千萬不要碰，因為抗癌藥物有時會造成嘴巴破，而上火食物更容易加重嘴破症狀。此外在細胞實驗中，也觀察到人參可能刺激癌細胞生長，儘管沒有直接證據，但還是建議抗癌期間少吃人參，倘若想使用中藥須諮詢合格的中醫師，切勿自行抓中草藥進補。

相關文章：致癌食物丨高鹽高脂6超毒食物增患癌風險！1款以為健康加重肝負擔👇👇👇

+ 7

最後則是本就不能吃的食物，例如有乳糖不耐症，就別碰牛奶，至於抗癌期間能否喝咖啡，吳教恩表示，喝咖啡完全沒有問題，除非原本就對咖啡有身體不適的經驗，不然絕對能持續喝咖啡，他也提醒，抗癌期間應注重飲食均衡，無須生機飲食，否則一旦造成營養不足，將使抗癌之路面臨更多困難。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：癌症不是多吃水果就會好！醫師曝NG飲食禁忌，4種水果「容易殘留細菌、農藥」千萬要別碰】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」