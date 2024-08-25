減壓食物｜緊張擔心易失眠3類食物愈食愈焦慮　6種食物紓緩情緒

台灣今年地震發生頻繁，許多人原本安定下來的心，又再次被晃到緊張兮兮的，甚至明明沒震都覺得一直在晃！對此，台灣營養師高敏敏表示，其實可以透過吃「6種食物」來緩解緊張的情緒。



日前大家都繃緊神經就擔心又發生大地震，雖然說有危機意識很好，但很多人已經緊張到睡不好，甚至精神狀態受影響，對此，台灣營養師高敏敏在臉書發文分享，怎麼透過飲食來緩解情緒：

1. 礦物質鈣

放鬆肌肉 舒緩壓力。建議補充牛奶、豆乾、豆皮、小魚乾、黑芝麻等這些都是鈣質豐富的食物。

4類營養素擺脫壓力（按圖👇👇👇）

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2. 礦物質鎂

鎂可以說是天然的神經安定劑，可以穩定神經，除此之外也能提升睡眠品質。平常多吃綠葉蔬菜、紫菜、堅果、燕麥、香蕉等，就能補充足夠的礦物質鎂。

3. Omega-3脂肪酸

減緩憂鬱，延緩腦部退化。而深海魚，如鯖魚、秋刀魚、三文魚、沙丁魚等，或是藻油、亞麻仁油中也有豐富的Omega-3脂肪酸。

4. 陽光維他命D

缺乏時會焦慮、肌肉無力、骨質疏鬆。建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外走走、曬曬太陽補充維他命D；沒有陽光的日子，就用吃的吧！

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5. 維他命B雜

維持神經系統運作最重要的維他命。可以透過全穀類、肉類、深色蔬菜來補充，但最簡單的方式就是各種食物的原型均衡攝取。

6. 色氨酸

製造快樂賀爾蒙血清素，改善大腦壓力。而牛奶、乳酪、香蕉中都有豐富的色氨酸。

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最後，除了好的營養素要補充，高敏敏提醒，會影響情緒的食物也是要注意，像是咖啡因、糖、加工食品等，都會讓人越吃越情緒不穩，在非常時期還是盡量避免吧。若情緒緊張的狀況久久沒有改善，也記得要尋求醫師或心理師的幫助！

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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