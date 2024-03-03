過度活躍｜補充3類食物改善ADHD穩定情緒專注力　深海魚非人人啱?

注意力不足過動症（Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder，簡稱ADHD），可能源於大腦某些區域的發育較慢，或者是部分大腦功能未充分發揮，導致專注力和情緒控制能力較差。



只要透過正確的治療方法以及充足的營養補充，有望改善孩童過動症狀。

3類食物改善ADHD（按圖👇👇👇）

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在飲食方面，建議考慮補充與氧化壓力和腦部保養相關的營養素。其中包括Omega-3脂肪酸（特別是EPA）以及維他命D。此外，考慮補充與神經傳遞相關的元素，如鋅、銅、鐵、和鎂，這些營養素可以透過以下三大類食物來獲取。

一、優質蛋白質食物

優質蛋白質對於孩童的成長發育非常重要，同時也提供製造和維持大腦神經傳導物質所需的基本原料，包括胺基酸、鐵、鋅、和銅。這些營養素有助於維持情緒穩定。

二、富含油脂的深海魚

深海魚中的油脂富含Omega-3，對維持大腦及神經功能運作具有重要作用。以往的研究發現，魚油中的EPA能夠改善ADHD孩童的專注力和警覺性，但只針對於體內Omega-3濃度較低的孩童。

營養師建議先從天然食材（魚類）中補充所需營養素，對於高濃度的魚油則建議在諮詢醫師建議後再進行補充。因為有研究顯示，原先體內沒有缺乏Omega-3的孩童，補充魚油反而可能加劇衝動表現，不可輕忽過量補充的危險。

「過動症評估」 6大過動症症狀（按圖了解 👇👇👇）

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三、全穀雜糧類食物

調整飲食中的澱粉來源食物可能有助於改善過動症狀。建議減少精製糖（如蛋糕、甜點、含糖飲料）的攝取，並以原型全穀雜糧類（如藜麥、糙米、南瓜、番薯或粟米）替代精緻澱粉（白飯、白麵條等），以增加礦物質鎂、鋅，以及維他命E的攝取。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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