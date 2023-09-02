減壓飲食｜壓力大煩躁不安？紓緩情緒4營養素香蕉茄子 水要這樣喝

不少人因天氣悶熱，心情煩躁不安，或是家庭工作兩頭燒，造成情緒失控、壓力爆棚。營養師表示，長時間下來，可能會造成暴食、節食不均衡、身體慢性發炎等。



台灣營養師劉怡里在Facebook專頁中發文建議，可選擇一些紓壓食物放鬆情緒，如多喝水、多吃含高鉀、花青素、多巴胺等食材。

4類營養素擺脫壓力（按圖👇👇👇）

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- 喝水：水分可以幫助新陳代謝，當身體處在高壓或是煩躁的時候，很容易產生自由基，這些自由基會造成身體慢性發炎，所以足夠的水分是身體抗壓抗發炎的必須營養素，心煩氣躁時，來杯涼開水，慢慢一口一口喝，會感受到身體壓力的釋放。

- 高鉀：壓力情緒上升時，血壓容易也跟著上升，除了減少高鹽食物之外，建議可以補充含鉀量高的食物，幫助鹽分代謝，放鬆血管，食材如菇類、通菜、牛蒡、韭菜、香蕉、香瓜等。

按圖了解20種高鉀水果鉀含量排行榜（每100克食物計算，由低至高排序）👇👇👇

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- 花青素：情緒不佳時，容易影響作息與睡眠，皮膚狀況都不會太好，這時候可以補充紫色食物，裡面豐富的花青素，可以讓皮膚血管健康有彈性，食材如藍莓、茄子、桑葚、提子、紫薯、黑米、黑豆。

- 多巴胺：是一種大腦的神經傳遞物質，當多巴胺不足時，會造成疲勞、憂鬱、專注力下降、滿足感喪失，嚴重會影響睡眠，飲食可以多攝取酪胺酸成分高的食物，可以順利合成多巴胺，食材如香蕉、雞胸肉、三文魚、豆腐、南瓜籽、牛奶。

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劉怡里提醒，除了選對食物，也可以搭配讓自己放鬆的小物，像是精油、香氛等，甚至於換換家裡擺設，穿上明亮色彩舒適的衣服、伸展運動、靜坐、聽音樂，這些都可讓自己情緒紓緩，順利度過這個煩躁的天氣。

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