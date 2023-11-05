咳嗽｜咳唔停7大食物是元兇？加重發炎或致胃酸倒流 餅乾都唔得！

咳咳咳！有時一咳就止不住，不論在會議場合又或學校課堂間，持續性的咳嗽都會使本人感到煩躁又無奈，但你知道飲食其實也可能加重甚至導致咳嗽發生嗎？



台灣營養師林世航在Facebook專頁「好食課」分享7大咳嗽NG飲食，小心吃這些讓你從小咳變咳不停。

7大咳嗽NG飲食（按圖看清👇👇👇）

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1. 甜食：

雖然適度的蔗糖可降低喉嚨敏感度，蜂蜜也可幫助紓緩咳嗽問題，但甜食大多參雜人工添加物及油脂，容易引發過敏性咳嗽，或加重發炎問題。

2. 油炸食品：

炸物通常乾且硬，容易刺激口腔及食道黏膜，加重咳嗽、喉嚨乾癢問題。

3. 辛辣食物：

容易刺激食道黏膜，加重發炎情形。

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4. 高組織胺食物：

如果自身本來就是過敏體質，遇上花粉、灰塵等過敏原就容易因體內釋出大量組織胺而有紅腫、發癢、流鼻水等問題，此時建議避免食用高組織胺食物（如：加工肉品、發酵食品、酒），以避免體內組織胺過多，加重咳嗽等過敏反應。

5. 易碎／鬆散食物：

吞嚥困難或是喉嚨痛的人食用餅乾、糕餅等易碎或容易產生屑屑的食物，很可能因食物太乾難成團而被嗆到引發咳嗽問題。

6. 冰品冷飲：

雖然喉嚨痛喝冷飲可紓緩疼痛感，但如果有嚴重咳嗽問題者，需注意冰品可能因刺激呼吸道而加重咳嗽問題。

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7. 易引發胃酸倒流食物：

胃酸倒流其實不單單只有火燒心這一症狀，除了常見的打嗝、脹氣、嘔吐外，胃酸倒流還有一些非典型症狀，可能是因胃酸或胃中的酸氣刺激到食道神經而造成咳嗽不斷，所以如果是飯後容易咳嗽者就要注意了。

除了避開上述甜食、油炸食品、辛辣食物、酒精飲品外，咖啡、朱古力、產氣食物（如：汽水、番薯）、過酸的食物（檸檬汁）也易引發胃酸倒流。

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林世航建議，先減少食用，也注意吃飯要細嚼慢嚥，勿一次大量進食，飯後兩小時內也不要躺平，以防胃酸逆流引發咳嗽，另外，如果咳嗽問題久久沒好轉，建議至醫院所諮詢醫事人員並接受檢查為佳。

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