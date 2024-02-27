椰菜食譜｜古早味炊飯/椰菜煎餅3道簡單料理　下鍋前這樣切更脆口

椰菜是家常菜的常見食材，尤其是健康又美味的清炒椰菜，不過其實椰菜料理能有許多變化，椰菜料理方式有哪些？椰菜還能怎麼吃？椰菜懶人食譜？椰菜要如何保存？



對此，專家分享3道適合新手製作的椰菜料理。

3道椰菜料理（按圖👇👇👇）

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椰菜保存方式？

台灣網路人氣料理達人、菜單研究所創辦人Kevin經常分享健康料理的烹調方式，他擅長利用簡易的食材，製作出簡單又不單調的便當，對於台灣國民蔬菜「椰菜」，他表示，椰菜是一年四季都吃得到的食材，不過由於椰菜很大一顆，常常有煮不完的問題，所以保存方式很重要。

Kevin分享自己的椰菜保存經驗，他會用菜刀切成4等份左右，每次料理使用一份很剛好，切完之後不用洗，直接用保鮮膜包起來，冷藏保存就可以，等到要料理之前再清洗即可。椰菜其實很耐放，不過建議冷藏的椰菜盡量在一周內吃完。

如果擔心大蒜清炒椰菜的口味無聊、沒變化，又擔心一整顆椰菜吃不完，Kevin提供3道簡易的椰菜料理，幫助你找到料理靈感，有助於消化家中存放的椰菜：

椰菜6好處（按圖👇👇👇）

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椰菜料理1：煙肉炒椰菜

【食材】

椰菜1/4顆、煙肉約30克、大蒜2顆、辣椒1條

【做法】

1. 先將椰菜切成小塊、洗乾淨。

2. 大蒜切成蒜末、辣椒切片。

3. 將超市買的薄片煙肉切段，如果可以的話，用肉舖切的煙肉更好，肉舖的煙肉會比較厚一些。

4. 熱鍋後不需要加入油，直接放入煙肉炒香，炒到有點上色。

5. 加入蒜末跟辣椒一起炒香，接著加入椰菜，並且蓋鍋燜煮2分鐘。

6. 開鍋後翻炒，將椰菜跟其他材料炒勻。

7. 起鍋前加入一小匙的鹽巴調味。

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椰菜料理2：古早味椰菜炊飯

【食材】

白米2.5杯、椰菜1/4顆、豬五花150克、紅蘿蔔50克、香菇3朵

【做法】

1. 椰菜切成長條，不用切到像細絲這麼細，可以保留一點椰菜的爽脆口感。

2. 紅蘿蔔切絲、香菇切片、豬五花切成長條狀。

3. 熱鍋之後，一樣不用加油，直接把豬五花下鍋乾煸出香味，逼出豬肉的油脂、炒到有點上色。

4. 利用炒出的豬五花油脂，放入紅蘿蔔、香菇一起炒香。

5. 加入椰菜一起快炒，加入水（2杯量杯的水量），蓋鍋燜煮2分鐘。加水是一道重要的步驟，目的是把所有食材的風味融合煮在一起，這次準備是2.5杯的米，但是水量其實只要加2杯就好了，因為椰菜本身含有很多水分，如果水分依照一般白米的比例去添加的話，做出來的炊飯會過軟。

6. 椰菜開鍋之後，加入醬油2大湯匙調味，翻炒均勻。如果家裡有米酒的話，適量加入米酒也不錯。

7. 緊接著是炊飯的環節，將米洗淨，放入內鍋的鍋底，把剛剛的炒料全部放下去，稍微整平一下。再將內鍋放入電子鍋中，按鈕點選煮白飯的設定即可。

8. 炊飯煮好之後，加入白胡椒粉調味，再將炊飯攪拌均勻就可以開動。這道料理香氣十足，有肉又有菜，十分營養好吃。

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椰菜料理3：椰菜煎餅

【食材】

椰菜1/4顆、中筋麵粉100克、水約150c.c.～200c.c.、煙肉30克、雞蛋1顆、紅蘿蔔50克、芝士20克、蔥1條

【做法】

1. 將椰菜切成小碎塊、切蔥花、紅蘿蔔絲、煙肉切塊。

2. 熱鍋後加入橄欖油，先加入煙肉，再加入紅蘿蔔絲炒料爆香，放置一旁備用，如果不想爆香的話可省略。

3. 使用100克的中筋麵粉到碗裡，先加入一些水攪拌一下。加水的時候慢慢加、觀察濃稠度，不要太濃也不要太稀。

4. 接著加入一顆雞蛋打勻麵糊，攪拌均勻之後，再加入椰菜，然後把煙肉、紅蘿蔔炒料一起加進去，加入蔥花，最後也要將所有材料混合均勻。另外，加一些芝士會更好吃，如果想要吃鹹一點的味道，也可以添加一點鹽巴。

吃8大排毒食物有助去除體內重金屬（按圖👇👇👇）

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5. 使用易潔鑊，充分熱鍋之後，加2大湯匙的食用油，建議油量不能太少，這樣煎起來的外觀才會金黃酥脆。

6. 把煎餅糊倒入易潔鑊裡面慢慢煎，過程中觀察它，發現邊邊開始焦黃上色，底部可以順暢的滑動，其實就差不多可以準備來翻面。

7. 如果沒有把握直接翻鍋，可以利用一個盤子，先將煎好的那一面朝下放置盤子上，然後再放回到鍋中煎另外一面，只要煎熟就完成了。

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