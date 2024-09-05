減肥宵夜｜睡眠不足易餓愛高油糖！醫推宵夜牛肉3部位低卡高蛋白

在現代忙碌的生活中，許多人為了工作、家庭或社交活動而犧牲了睡眠時間。



醫師提醒，想要成功減重，最重要的第一步就是要好好睡覺，另外她也推薦聰明的宵夜好選擇，像是牛肚等3食物，兼具熱量低、優質蛋白質的優點。

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睡眠是減重關鍵！研究：睡眠不足5大影響

台灣嘉義基督教醫院家庭醫學科主治醫師安欣瑜分享2023年的一項研究，研究發現，如果每晚睡眠時間不到5至6小時，身體將出現5大變化，嚴重影響減重效果：

1. 容易餓：睡眠不足會導致飢餓素增加、瘦素減少，使人更容易感到飢餓，食慾大增。

2. 高油糖食物更具吸引力：睡眠不足會活化大腦中控制飢餓感和食物選擇的區域，導致高碳水化合物和高油脂食物帶來的愉悅感更加強烈。這使得人們更傾向於選擇不健康的零食和宵夜。

3. 減重效益事倍功半：睡眠不足會降低食物的產熱效益，使減重變得更加困難。

4. 肌肉量下降：如果透過減少熱量攝取來減重，睡眠不足會優先導致肌肉流失，而非脂肪。

5. 久坐不動熱量消耗少：中年人如果前一晚睡眠品質不佳，隔天會增加久坐不動的行為，減少熱量消耗，進一步阻礙減重的成效。



台灣安欣瑜醫師強調，想要成功減重，每天睡足7小時非常重要。民眾應該優先改善睡眠習慣，為健康奠定良好基礎。

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減重好想吃宵夜怎麼辦？吃低熱量、優質蛋白質食物

除了睡眠，安欣瑜醫師也分享了減重期間的宵夜好選擇。她表示，牛肚、牛腱和牛筋都是減重的祕密武器，但能不吃宵夜還是最好的：

1. 牛肚：每100克56大卡，蛋白質11.4克。

2. 牛腱：每100克139大卡，蛋白質19.8克。

3. 牛筋：每100克157大卡，蛋白質21.7克。



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哪些人需要減重？看腰圍及體脂率

台灣安欣瑜醫師提醒，減重不能只看體重，更要注意體脂率和腰圍。男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，或是男性體脂率超過25％、女性超過30％，都屬於肥胖，應及早採取行動控制體重。

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