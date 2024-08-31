減肥｜黑胡椒、辣椒5大香料助排汗燒脂！「這款」不辣可配咖啡喝

夏天想加速燃脂？有時候，一點辛香料就能施展魔法。



薑黃具有提高身體代謝能力的功用，此外還能抗氧化，並且使身體不易發炎。（Canva）

夏天能排除體內濕熱暑氣的食物，非辛香料莫屬，想要抗菌、抗氧化，甚至緩解關節痛，也有可供對應的香料。但要說到增加新陳代謝，加速燃脂，下列幾項可以成為你的夏日良伴。

夏天不妨為菜餚加點以下5種香料：（按圖了解）



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1. 黑胡椒

黑胡椒富含豐富的錳元素，可以促進新陳代謝。有研究發現，黑胡椒含短鏈脂肪酸，能提高甲狀腺功能，代謝提高，就能幫助燃脂。每日的湯品、菜餚中記得加入黑胡椒，就是最好的食用方式。

2. 辣椒

吃辣椒會使身體的溫度微升，造成流汗，使新陳代謝提高，間接達到瘦身的目的。其中內含的辣椒素（capsaicin）還可使腦部分泌「腦內啡（endorphin）」，而且越辣的辣椒，大腦的腦內啡分泌會越多。居家烹飪時加入辣椒拌炒，在外用餐時，一盤辣椒小魚，或使用辣椒醬佐餐，都能輕輕鬆鬆將辣椒素吃進身體。

3. 肉桂

肉桂內含有的揮發油，對身體也有促進排汗，進而增進代謝的作用。肉桂還能幫助消化，對血糖的穩定也有些許助益。平日在喝咖啡時加些許肉桂粉，增加香氣，也能促進代謝。

4. 薑

大家常用的薑不僅是很強的抗氧化劑，薑含有生薑醇（gingerols），跟辣椒素算是親戚，也能讓人藉由促進發汗，增進體內的新陳代謝。天熱不想吃薑片燉麻油雞的話，就切薑絲煮清爽的蜆湯，也是一種方法。

5. 薑黃

薑黃中艷麗的黃色來自於薑黃素（curcumin），同樣具有提高身體代謝能力的功用，此外還能抗氧化，並且使身體不易發炎。讓富含薑黃的咖哩成為日常飲食的一部份，或者跟米一起煮成薑黃飯，就能吃進滿滿對身體有益的薑黃。另外，也可以嘗試在鮮奶中加入薑黃，做成薑黃奶，如果不喜歡薑黃的特殊氣味，可以用少許蜂蜜調味。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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