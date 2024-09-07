中秋BBQ｜怕食肉小心肌少症 ？營養師2招軟化肉質 長者小孩都愛吃

中秋節是闔家團圓的好時機，全家人聚在一起賞月、吃月餅、剝柚子，當然少不了舉辦「烤肉（燒烤）」大會。但隨著年齡增長，許多長輩因牙齒鬆動、咀嚼能力下降，面對烤肉美味只能望「肉」興嘆。



台灣衛生福利部桃園醫院營養師吳思賢分享一些準備食材上的小技巧，讓家中爺爺奶奶吃烤肉補蛋白質，享受吃烤肉防肌少症的團圓烤肉樂趣。

▼燒烤時常見4大不良行為（按圖了解👇👇👇）

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選擇柔軟質地蛋白質食物

吳思賢表示，年齡增長常見肌肉和骨密度遞減、牙齒咀嚼能力下降等老化現象，若未保養得宜可能提早轉為肌少症，出現走路速度下降、罐頭打不開、反覆跌倒等症狀。針對肌少症族群，建議營養要充足，尤其要補充足夠的蛋白質食物，包括肉類、海鮮等。但長輩常因牙口不佳而不喜歡選擇這些食物，造成肌少症的惡性循環。

吳思賢建議，食材準備上可選擇豆乾、鮮蚵、魚類等柔軟質地的高蛋白食材，尤其豆乾屬於植物性蛋白質、魚類富含Omega-3脂肪酸，都是保護心血管較好的蛋白質食物來源，且質地較為柔軟，牙口不佳者也能輕鬆入口。若使用韓式烤盤，也可將雞蛋液加上芝士放入外圈烤盤烘烤，簡單完成一道口感類似蛋糕的柔軟烤盤料理。

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使用拍、捶物理方式軟化肉質

中秋烤肉免不了台式烤肉片夾吐司，若長輩對一般烤肉片的質地咬不太動，吳思賢建議可在醃製肉片前，先用肉捶拍打，破壞肉的結構以軟化肉質。

添加天然水果 酵素也能軟化肉質

若沒時間拍打肉類，吳思賢提供更節省時間的方式，就是使用富含酵素的水果如鳳梨來醃肉。將鳳梨打成泥狀後加入醃料，醃漬15-20分鐘即可軟化肉質，但須留意醃漬時間太久會讓肉質過度軟化而影響口感。另外，許多帶酸味的食材和醬料能刺激唾液分泌，有助於促進長輩食慾和吞嚥。

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吳思賢提醒，老年人常因牙口不佳無法與孫子輩一起盡情烤肉，建議從食材選擇、處理方式來調整，讓高齡長者不被咀嚼能力限制，依然能開心地參與團圓烤肉的歡樂時光。

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