芋仔芋頭｜中秋點解食芋仔？排毒通便芋仔芋頭4大分別錯1步恐中毒

芋仔芋頭分別｜中秋節除了吃月餅、楊桃、碌柚外，傳統習俗其實還會吃芋仔。芋仔是否就是芋頭BB？芋仔和芋頭口感味道又有什麼分別？中秋節為什麼是吃芋仔而不是芋頭？



芋仔芋頭分別｜芋頭分母子 芋仔=芋頭BB？

芋仔，又叫小芋頭、芋艿或芋子，屬天南星科芋植物的球狀地下莖一部分，與芋頭屬同一種食物。芋頭分為母芋及子芋，母芋為主要的塊莖，當有充足的營養後，其中下部分便會形成球狀的子芋，也就是芋仔，所以芋仔其實是BB芋頭。芋仔主要的出產地在中國，一年四季當造，但秋天為盛產期。芋頭和芋仔在功效上沒有太大分別，但口感不一樣，所以適合的煮法不同。

芋仔芋頭分別｜芋仔、芋頭口感煮法4大分別

芋仔：

形狀：體型較小、圓潤多為球狀

口感：肉質帶黏性，口感較綿密、較清淡

價錢：約$36/斤

適合煮法：燉菜、煮湯



芋仔適合燉菜、煮湯。（資料圖片）

芋頭：

形狀：體積較大、呈橢圓或紡錘形

口感：偏粉糯

價錢：約$32/斤

適合煮法：甜品，如芋頭糕、芋泥



芋頭適合做甜品，如芋頭糕、芋泥。（Pixabay）

傳統習俗中秋節吃芋仔，但也有說吃芋頭，雖說芋仔和芋頭屬同一食物，到底中秋節是吃芋仔還是吃芋頭？

芋仔芋頭分別｜中秋節為什麼吃芋頭／芋仔？

中秋節吃芋仔由來1：辟邪驅鬼

中秋節所以會吃芋仔或芋頭，其實有多個典故。據清朝的《潮州府志》記載：「中秋玩月，剝芋頭食之，謂之剝鬼皮。」在中秋時剝芋頭吃，因芋頭皮黑又有毛，像當時所描述的鬼一樣，所以又稱作剝鬼皮，故有辟邪驅鬼之用。

中秋節吃芋仔由來2：代人頭祭月

另一說法是，「芋」與「胡」同音，在元朝滅亡後，漢人對胡族恨之入骨，因此為了紀念滅胡成功，便在中秋以芋頭代替胡人頭來祭月，於是漸演變成中秋吃芋頭慶祝。

中秋節吃芋仔由來3：寓意護蔭子孫

不過，這兩個說法還不及新界圍村的習俗貼切：「芋」與「護」同音，芋仔有護子的意思，所以圍村大時大節祠堂點燈時，也會用芋仔懸掛在子孫燈下，寓意對子孫的庇佑。此外，芋仔在入秋後會愈長愈大，正是食用的最佳時機，故中秋會吃芋仔慶祝，這說法較為合理。

芋仔在入秋後是食用的最佳時機，故中秋會吃芋仔慶祝。（資料圖片）

中秋節到底吃芋仔還是芋頭，或者可根據自己的習俗或喜好決定，反正兩種食物同樣富含營養價值。

芋仔功效｜助消化增免疫力5大好處 鉀=香蕉1.6倍

芋頭蘊含豐富膳食纖維、維他命A、B及C、胡蘿蔔素、鉀、鈣、鋅等，據食物安全中心資料，每100克的芋頭便有3.5克的膳食纖維及591毫克的鉀，比香蕉還要高1.6倍。鉀可以維持體內的水分平衡，穩定血壓。

此外，芋頭更可促進腸道蠕動，防止便秘、降膽固醇及排毒，它的黏液還含有黏液蛋白，可提升免疫力。而想減重的人士，吃芋頭也有幫助，因芋頭含有豐富的抗性澱粉，熱量低，不易發胖。

芋頭每100克含有591毫克的鉀，比香蕉還要高1.6倍。（istockphoto）

芋仔功效｜適合人士

1. 便秘人士

2. 減肥人士



芋仔功效｜不適合用人士

1. 痰咳人士：芋頭的黏液會刺激咽喉黏膜，使咳嗽加劇。

2. 腸胃功能欠佳人士：芋頭屬於高纖食物，腸胃較難消化，容易造成胃氣脹。

3. 腎功能欠佳人士：芋頭鉀含量高，腎功能欠佳人士食用前最好先詢問醫生意見。

4. 容易過敏人士：濕疹、哮喘、過敏性鼻炎的患者，進食後容易腹脹、出現皮膚痕癢的症狀。

芋仔食用禁忌｜生吃隨時中毒失意識

1. 必須徹底煮熟：芋頭類食物含小毒，不可生吃。如不慎吃了生芋頭，可能會出現腹痛、腹脹、腹瀉、便血，嚴重甚至會抽搐，然後失去意識。

2. 處理時宜戴手套：芋頭表皮的黏液含有草酸鹼，削芋頭皮時會令雙手發癢，因此處理芋頭時建議戴上手套。

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芋仔選購3貼士

1. 手感：手感較硬為佳，如手感類似海綿，代表放得耐，不新鮮。

2. 重量：重量較輕較佳，表示水分較少，熟度足夠；手感較沉重、表示水分含量高、熟度較不足，口感較差。

3. 外觀：看看芋頭的表皮，如沒有霉爛、斑點，沒有損壞為佳。

中秋節將至，想以芋頭整碟餸，不妨試試帶有椰香的椰汁芋頭燜雞，若想搞點新意思，可試試煮芋頭魚；如是想吃個甜品應應節，不妨試試整芋頭西米露。

芋頭食譜推介：椰汁芋頭燜雞、芋頭魚、芋頭西米露

【芋頭食譜】椰汁芋頭燜雞簡單易做 切芋頭手痕點算好？

椰汁芋頭燜雞食譜

材料：雞腿肉250克、砂糖1/2茶匙、芋頭1/2個、生粉1湯匙、乾蔥3顆、米酒1湯匙、蒜頭5瓣、雞湯150毫升、薑3片、清水80毫升、麻油1茶匙、椰漿180毫升、蒜鹽1.5茶匙

1. 芋頭去皮、切塊。乾葱去皮切半。

2. 雞腿肉用蒜鹽、砂糖、麻油、生粉醃30分鐘，備用。

3. 燒熱鍋，下油，加入薑片、蒜瓣、乾蔥炒香。

4. 放入雞腿肉炒至半熟，加入米酒。

5. 加入芋頭炒香。

6. 倒入雞湯和清水，加蓋，煮約25分鐘至芋頭軟腍。

【素食食譜】酸甜芋頭魚五柳仙斑不難做 酥香吸睛新年菜最好意頭

芋頭魚食譜

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配料：五柳菜50克、蔥半棵（切段）、洋蔥半個（切絲）、彩椒各半個（切絲）

酸甜汁：水250毫升、生粉水（生粉1湯匙、水2湯匙）、糖3茶匙、白醋2茶匙、茄汁2茶匙、鹽1/4茶匙

做法：

1. 芋頭去皮，用大中火蒸20分鐘至熟透，壓成芋蓉。澄麵加熱水，混成麵糰，加入芋蓉搓勻。

2. 加入五香粉、糖、鹽拌至起膠，加油拌成芋糰。將芋糰分四份，每份製成芋頭魚，放入雪櫃冷凍15分鐘。

3. 取出芋頭魚，用中火半煎炸至兩面金黃，瀝油備用。舀走多餘的油，再加熱油護後，放入洋蔥、彩椒及五柳菜，用中大火翻炒。

4. 加入酸甜汁材料煮滾，保持用中大火，後加生粉水埋芡。加入蔥段拌勻，熄火，酸甜汁淋上芋頭魚完成。

【芋頭西米露食譜】芋頭綿、西米透 簡單技巧夢幻組合

芋頭西米露食譜

材料：西米100克、芋頭400克、椰奶400毫升、冰糖80克、鹽少許

做法：

1. 將芋頭切粒，用大火蒸熟約15分鐘，備用。

2. 煲滾水，加西米用大火煮10分鐘，熄火燜焗25分鐘，將西米沖凍水後備用。

3. 將椰奶倒入鍋内，開慢火煮。

4. 留起部份芋頭粒，將餘下的加入椰奶內，並壓成芋蓉。

5. 加入冰糖、鹽及備用的芋頭拌勻。

6. 最後加入西米粒拌勻完成。

參考內容：食物安全中心