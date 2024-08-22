南棗功效｜補腎助抗癌8好處 貴紅棗5倍功效更好？3類人不宜+湯水

南棗功效｜有云「一日吃三棗，終生不顯老。」棗貴為五果之一（其餘有梨、杏、栗子、桃），對於人們調養身體有著莫大裨益。棗的種類繁多，價錢更可差天共地，當中最為人熟知的是紅棗，但比紅棗貴價的南棗，功效又是否較佳？無論紅棗南棗味道也甜，糖尿病患可以吃嗎？這次請來註冊中醫師郭志華為我們講解。



南棗是什麼？

紅棗、黑棗（烏棗）、南棗、其實全部來自棗樹的果實，郭醫師指因三秊棗同屬於大棗，所以主要功效其實無異，但因製法不同，三種棗某些功效會較強一點。

紅棗：是新鮮棗果直接從樹上摘下來，再在陽光下曬乾而成。

黑棗：是由煮熟的鮮棗晾乾，然後燻至外皮發皺、變烏黑色而成。

南棗：製法與黑棗一樣，但是屬於品質最佳的黑棗。

南棗價錢｜與紅棗價錢差近5倍

南棗比紅棗功效強，價錢也不一樣。參考安記網店的價格，以同為300克重量的產品比較，精選南棗（南棗屬品質較佳的黑棗）為$120，一級雞心紅棗價錢為$25，兩者可差近5倍。

黑棗（烏棗）、南棗、紅棗其實全部來自棗樹的果實。（網上圖片）

南棗功效｜消疲勞幫助抗癌8好處 改善虛弱體質

中醫角度，棗（南棗、黑棗、紅棗）味甘、性溫，入脾、胃經，有補脾和胃、健氣生津、養血安神、補肝益腎、消疲勞等主要功效，郭醫師說，棗對於體質虛弱人士（症狀如易疲倦、怕冷、面色蒼白、易感冒等）尤其有益，可以幫助調養他們的體質。

棗富含蛋白質、醣類、有機酸、胡蘿蔔素、維他命B群、維他命C等多種氨基酸成分，有增強抵抗力、紓解壓力、抗敏感、抗氧化及幫助抗癌的功效。

南棗功效1：補脾和胃、健氣生津

南棗功效2：養血安神

南棗功效3：補肝益腎

南棗功效4：增強抵抗力

南棗功效5：紓解壓力

南棗功效6：抗敏感

南棗功效7：抗氧化

南棗功效8：幫助抗癌



同場加映，紅棗茶功效｜養血安眠通便中醫推4款即焗紅棗茶 1類人愈飲愈差！

郭醫師說，棗對於體質虛弱人士尤其有益，可調養身體體質。（網上圖片）

南棗功效｜黑棗、南棗主養腎；紅棗主養血

黑棗、南棗、紅棗主要功效雖然一樣，但因製法上不同，而令它們顏色不一樣。在中醫學說中，食物顏色有五行學說之分：青、赤（紅）、黃、白、黑，對應肝、心、脾、肺、腎五臟。郭醫師解說，紅棗屬赤（紅）色，歸入心，因此對於養血安神、補血的作用較強；黑棗、南棗同屬黑色，歸入腎，所以對於補腎益精、腎氣不足人士的幫助較大。而有指南棗較黑棗的功效強，郭醫師說兩者功效並無差異，但因南棗採用較優質的棗製成，所以香味更濃、味道更甜。

南棗、黑棗：歸腎，可補腎益精、對腎氣不足人士幫助較大。

紅棗：歸心，養血安神、補血較強；



南棗、紅棗要怎選擇？

南棗/南棗：皺紋深且清晰，沒有裂開、爛開，摸上手肉質較結實為佳。

南棗要皺紋夠深。（網上圖片）

紅棗：與南棗相反，選紅棗紋理要淺而清晰，肉質較飽滿，聞起來沒有異味為佳，如果是被硫磺熏蒸過，就能聞到一股刺鼻的氣味，且口感較差。

紅棗要皺紋夠淺。（網上圖片）

南棗配搭

南棗、紅棗等棗類的配搭非常多，可以根據身體體質及想要加強調理的部分，搭配不同食物一起，泡茶或煮湯食用。如用於泡茶，可先將棗掰開，更有利成分溶解出來。

南棗／紅棗配桂圓：適合經常操勞、心脾兩虛人士

南棗／紅棗配當歸：適合氣血不足、容易虛寒人士

南棗／紅棗配黨參：適合脾胃虛弱、氣血兩虛人士

南棗／紅棗配陳皮：適合脾胃不好、濕氣較重人士

南棗／紅棗配枸杞、菊花：適合常用眼睛、經常熬夜人士

南棗／紅棗配生薑：適合脾胃虛寒、宮寒痛經人士



南棗適合人士

1. 身體虛弱、血虛人士

2. 失眠人士

3. 經期後血虛的女性

4. 腎氣不足人士



南棗不適合人士

南棗、紅棗因性質溫和，基本上人人都適宜食用，但以下人士進食可能會導致上火，出現口腔潰瘍、咽喉腫痛、心煩失眠、便秘等症狀。

1. 燥熱人士，症狀包括臉紅、口渴、生痱滋、舌頭紅腫、舌苔黃厚、便秘、尿黃等；

2. 濕熱人士，症狀包括身熱、頭身困重、口乾、胸悶、腹脹、胃口差、面目發黃等；

3. 身體健壯者，特徵為面色潤澤、頭髮稠密有光澤、目光有神、唇色紅潤、不易疲勞。



南棗禁忌迷思｜不能與蟹同食？糖尿病患者不宜？

南棗禁忌迷思1：配蔥、蟹、奶和紅蘿蔔會腸胃不適

有說棗不能配蔥、蟹、奶和紅蘿蔔，或會導致消化不良或腸胃不適，郭醫師指說法並不正確，因棗性質平和，如按照正常分量食用，並不會對身體產生負擔。

南棗禁忌迷思2：糖尿病患者不宜

也有說法指，棗類的甜度高，所以糖尿病患者不宜食用。郭醫師則說，雖然棗含有一定程度的糖分，但只要每日不超過3-5顆（約30-50克）的攝取量便沒有問題。

中醫推介湯水：桑寄生淮山南棗湯 補益肝腎

香港天氣悶熱，容易影響胃口，郭醫師推介了一款桑寄生淮山南棗湯，有補益肝腎、強筋骨和補中益氣、止痛的功效，適合夏天飲用。

桑寄生淮山南棗湯補益肝腎食譜

材料：

桑寄生 30克

杜仲15克

陳皮6克

淮山30克

黑豆20克

南棗6粒

生薑3片

瘦肉200克

水1500-2000毫升

做法：

1. 瘦肉汆水備用；

2. 所有材料洗淨備用；

3. 將所有材料放入鍋中，加水以大火煲20分鐘。

4. 轉細火煲1小時，加入鹽調味即可。

功效：

桑寄生：補肝腎、安胎；

杜仲：補肝腎、強筋骨、安胎；

陳皮：行氣健脾、調中開胃；

淮山：健脾、補肺益腎；

黑豆：補腎養血、健脾利濕；

南棗：補血養心、補益脾胃；

生薑：發汗解表（促使身體排汗令體內病邪泄出）、止嘔解毒。



另外，南棗也可以與花生、木瓜、眉豆配伍煮湯，有消暑去濕的功效，在夏天也非常適合飲用。夏天湯水合集｜中醫推介15款夏日消暑去濕湯水 冬瓜蓮子消暑健脾

花生木瓜眉豆湯食譜

註冊中醫師郭志華（照片由本人提供）

參考內容：廣東省中醫藥局