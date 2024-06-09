解宿醉食物｜酒後反胃頭痛醫生教吃蕉！6種食物減酒醉不適 忌吃酸

工作交際應酬，幾杯黃湯下肚後，許多人會有胃部不適的問題。台灣腸胃科醫師鄭泓志也提到，常常有民眾向他詢問「喝酒後胃不舒服、反胃，有哪些食物可以幫助緩解？」因此，醫師整理了6種酒後適合吃的食物，但也提醒民眾飲酒過量必定會影響消化系統正常運作，應適可而止避免對身體造成過度負擔。



酒精影響腸胃蠕動、消化 還可能導致「這些」問題

為什麼喝酒之後常會感到胃部不適呢？台灣鄭泓志醫師表示，這是因為酒精會刺激腸胃蠕動運作，導致胃酸分泌增加並可能傷害胃黏膜，同時也會影響食物在腸胃道內的消化吸收速度，因此喝醉後常會感到噁心、嘔吐或腹瀉。

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除了胃部不適外，飲酒還會造成許多問題，台灣鄭泓志醫師提到，喝酒可能還會導致身體脫水、電解質失衡，而且肝臟在代謝酒精的過程中，也會消耗較多的營養素，因此喝酒後常會感到頭暈、口乾舌燥、注意力不集中或有宿醉的狀況。

酒後適合吃6種食物 幫助緩解不適症狀

喝酒不僅會影響胃，還會產生許多不適症狀，鄭泓志醫師建議，這時可以適當補充以下食物幫助緩解不適：

1. 雞蛋：

雞蛋含有豐富的蛋白質、維他命B雜，對於修復酒精可能造成的身體組織損傷很有幫助。像蛋白質能幫助修復胃黏膜損傷，並分解成胺基酸，促進肝臟解毒、代謝酒精；而維他命B1、維他命B2和葉酸等B群維他命，則會在代謝酒精的過程中被大量消耗，因此適當補充也可以幫助解酒。

2. 燕麥：

燕麥是一種溫和、容易消化且富含蛋白質、膳食纖維、維他命B6、鈣、鐵和β-葡聚糖的食物，有助於緩解酒精引起的胃部不適，並能促進消化系統恢復正常功能。

3. 香蕉：

香蕉富含鉀、鎂、色胺酸、澱粉且容易消化。由於喝酒時，人體容易流失重要電解質，造成脫水問題，因此可以吃香蕉迅速補充鉀、鎂離子平衡電解質。

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4. 薑茶：

薑具有自然的消炎、鎮痛特性，有助於緩解酒精引起的消化不良，並舒緩噁心、嘔吐等症狀。此外，薑茶有助於促進血液循環，減輕酒精引起的頭痛。

5. 清雞湯：

雞湯富含維他命、礦物質和蛋白質，可以補充因飲酒而流失的水分、電解質流失，而且溫熱的湯可以暖胃，能緩解因酒精而引起的胃痛。

6. 水：

水可以稀釋胃內過多的胃酸，減少對胃黏膜的刺激並緩解胃灼熱、噁心、嘔吐等症狀。而且酒精具有利尿效果，會導致身體流失大量水分，適量補充水分可以防止因脫水而引起的頭痛、疲勞和乾燥等不適感。

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注意酒後3飲食禁忌 以免胃部不適症狀加劇

另外，台灣鄭泓志醫師也提醒，除了要適當補充上述食物外，喝酒後也要避免吃油膩、過酸、辛辣的食物，以免胃不舒服的狀況更加嚴重，此外如果不適感持續存在或症狀嚴重，建議仍應儘快尋求專業醫師診斷，以確保沒有更嚴重的健康問題。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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