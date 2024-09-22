煮完餸滿手蒜味怎麼去除？多洗手也沒用？內行網友教摸1地方除臭

外食常常會吃到超加工食物，再加上現在物價飆升，不少人選擇自己在家煮飯，少花點錢還能多點健康。



近日有一名女網友發文表示，自己最近剛開始學煮飯，每次在切完炒菜要用的辛香料，手上就會留下蒜味。即便她已經嘗試過很多方法要來去除，煮飯後手部的異味，卻仍舊無解。

大蒜各部分各自適合的烹調方法（按圖👇👇👇）

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一名台灣女網友在Dcard上以「煮完飯手上的蔥蒜味有解？」為題發文，她表示就算用了洗手液、洗潔精來清洗，甚至是把指甲給剪短了，蒜味依舊難以散去，試著用香水的味道去壓，香臭混雜在一起的味道實在不好聞，因此發文詢問大家該怎麼解決。不少備受蒜味困擾的苦主們留言，「想知道+1」、「我也想知道，每次煮完飯都覺得滿手菜味」。

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網友們熱心回應：

「戴手套」、

「可以戴手套喔！但會比較不好做事，我自己是買小型切菜器，像洋蔥、蒜頭、辣椒、青蔥那些都可以用，盡量減少摸到的機會就可以避免味道殘留」、

「多洗幾次」、

「新鮮檸檬切一片搓洗指甲縫，清除食物味連除剝蝦的腥味都可以」、

「可以用除臭噴霧噴看看呢？說不定有效果」。



也有厲害的網友們回應到：

「搓一下流理台不鏽鋼的地方」、

「不鏽鋼的地方＋1，另外也有賣不鏽鋼的那種『肥皂』，它就是一塊不鏽鋼但是做成肥皂的樣子，超有用！」。



請按下圖看11個新手必知的醃肉問與答：

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經過風傳媒編輯實測，在切完大蒜後用不鏽鋼肥皂洗手真的能大幅去除異味，連魚腥味、洋蔥味也可以有效改善。大蒜上面有硫分子還有其他有特殊氣味的分子，在我們切大蒜時就會附著在我們的手上，切完後使用不鏽鋼去異味，就能讓這些分子移除進而去除異味。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：煮完菜滿手蒜味怎麼去除？多洗手也沒用！內行人曝摸「這1個地方」臭味就會不見】

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