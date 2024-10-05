骨質疏鬆預防｜轉季就關節痛？醫生推薦4蔬果護骨 蘋果栗子防骨鬆

每當換季的時候，就出現關節痠痛的問題？對此，來自台灣的王竣平醫生表示，關節痠痛除了跟軟組織有關係外，很多時候跟骨骼健康也有關係，因此也推薦平時可以多補充「4食物」預防骨質疏鬆。



蘋果含有豐富的抗氧化劑、維他命C和膳食纖維，對於維持骨骼健康非常有益。（Canva）

台灣新北板橋原力復健診所王竣平主診醫生在Facebook發文表示，秋天容易引起關節痠痛 ，而關節痠痛除了跟軟組織有關係外，很多時候跟骨骼健康也有關係。

為此，王竣平也推薦以下秋天可以多吃「4食物」顧骨頭，預防骨質疏鬆：

1. 蘋果

蘋果含有豐富的抗氧化劑、維他命C和膳食纖維，對於維持骨骼健康非常有益，維他命C有助於膠原蛋白的合成，而膠原蛋白是骨骼的重要組成部分，抗氧化劑則有助於減少自由基對骨細胞的損害。

2. 栗子

栗子富含維他命C、鉀、鎂和磷，這些營養素對於骨骼健康非常重要，特別是鎂和磷，這兩種礦物質有助於骨骼的形成和維持骨密度。

3. 南瓜

南瓜富含β-胡蘿蔔素、維他命A和鉀，β-胡蘿蔔素在體內轉化為維他命A，有助於骨骼的正常發育和維持，鉀則有助於維持骨密度，預防骨質疏鬆。

4. 菠菜

菠菜含有豐富的維他命K、鈣和鎂，這些營養素對於骨骼健康至關重要，維他命K有助於鈣質的吸收和骨骼的礦化，鈣和鎂則是骨骼的重要組成部分。

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