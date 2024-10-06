肥胖因營養不良？5旬漢吃3份早餐仍肚餓乏力　改1習慣即減5公斤

「肥胖」是現代人的文明病，然而，造成肥胖的原因不一定與吃太多、吃太飽有關！台灣減肥專科暨家醫科醫生楊智雯表示，當「營養不足」時，體重也會失控，還可能引發出心血管疾病、肌少症、荷爾蒙代謝等一系列異常狀況。



曾有一位在工廠上班的50歲男性主管，每天早餐都是飯糰和油條，有時甚至可以吃2至3份，但他還是不到午餐時間就會出現飢餓感，血糖也忽高忽低難以控制。（Canva）

台灣「小宙初日診所」醫生楊智雯指出，人體就像是一台超跑，要有好的表現，需要有良好的車體骨架、引擎、導航、輪胎與螺絲釘。而要讓人體骨架能夠有好的支撐，第一個關鍵就是蛋白質吃的量到底夠不夠；其他常見營養攝取不足的，還有維他命B、維他命C、維他命D以及鎂。

楊智雯舉例，粒線體是提供細胞能量的發電廠，而肉鹼像是導航系統，將脂肪酸帶進粒線體；維他命就好比螺絲釘，當維他命B不足時，粒線體也無法運轉、無法燃燒脂肪，造成脂肪堆積，也因為粒線體無法產生足夠的能量，讓人容易感到疲勞。

簡單來說，當人體長期「營養不良」，那怕你是一台「鑲金」的無敵超跑，也會無法啟動、中看不重用！

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她分享，曾有一位病患是在工廠上班的50歲男性主管，因為工作需要大量體力，每天早餐都是飯糰和油條，有時甚至可以吃2至3份。

但即便如此，他還是不到午餐時間就會出現飢餓感，血糖也忽高忽低難以控制。病人更自訴不論吃的份量再多、再豐盛，仍感覺體力不足、精神不濟。經過抽血檢查，果然發現糖化血色素10嚴重超標（一般正常值在4.0-5.6%之間），三酸甘油酯 350（正常值<150mg/dl），體脂肪40%（正常值15%-25%）。

楊智雯解釋，這位男主管從早餐開始就攝取大量澱粉，就連午、晚餐也是米飯多、菜肉少的飲食習慣，讓他長期出現多種營養不足的情況，分析下來可以發現：

．蛋白質吃不夠掉肌肉；

．維他命D缺乏影響肌肉合成；

．維他命B和肉鹼不足影響脂肪代謝



加上因為他感覺疲倦，常常以咖啡、茶取代白開水，過量的咖啡因又影響鐵質吸收，使得肌肉缺氧而更無力，造成血糖和體脂肪直線上升。

楊智雯請患者做最基本的飲食調整，透過211餐盤飲食法，逐步降低澱粉進食量並開始大量攝取蛋白質與青菜，一個月後回診就明顯發現患者氣色變好，體重也掉了5公斤。

因「營養不足」導致的肥胖如何判斷？

1. 在同樣工作壓力下，疲憊感加重、焦慮情緒增加

2. 吃完一餐後，餐間容易餓，特別想吃甜食

3. 跟周遭親友相比，較為怕冷，尤其又以女性感受最明顯



然而，最有效率又準確的診斷方式還是需要專業醫師進行抽血檢查、並結合體組成與營養代謝分析。

楊智雯強調，營養素不足雖然短期內不會影響身體機能，但長期忽視不僅可能導致肥胖問題，還會引發出心血管疾病、肌少症、荷爾蒙代謝等一系列異常狀況。與其等「超跑」故障才求救，不如盡早重視均衡飲食，讓身體保持最佳狀態。

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