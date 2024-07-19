霸王花功效｜清熱止咳9功效=火龍果花？燥底最啱4類人慎食+2湯水

霸王花名字霸氣，且有著巨大的花冠，似劍四散的刺，連外貌也霸道無比，但原來其氣焰囂張的外表下卻埋藏著清熱潤肺、止咳化淡的功效，味道還清新香甜。在天時暑熱的夏天來一碗霸王花羅漢果湯，消暑之餘，還可為熬夜人士補補身。



霸王花是什麼？又名量天尺？

霸王花（學名：Selenicereus undatus）又名霸王鞭、龍骨花、三角柱、三棱箭、三棱劍、劍花，名字都頗有氣勢，不過其正確的學名該叫「量天尺」，有說是因為其一尺連一尺的長條形莖部，加上有向高空攀爬的特性而得名，也有說是在盛產霸王花的廣東肇慶七星岩，見其花朵凌空掛於絕壁上，像空中一把尺，故叫「量天尺」。霸王花花期為夏秋季7至12月，晒乾後可煲湯飲用。

霸王花（量天尺）與火龍果花的分別在於前者不易結果，後者則會結出火龍果。（網上圖片）

霸王花＝火龍果花？

霸王花（量天尺）與火龍果花的花朵外觀一模一樣，經常有人問到兩者的關係，其實他們同是仙人掌科量天尺屬攀緣肉質灌木，可說是同一種花，分別只在於香港的量天尺受環境因素影響，如沒有嫁接（將植物的芽或枝接在另一株植物上，使兩者接在一起的繁殖方式）便不會結果，所以難以結出火龍果果實。

霸王花功效｜清熱止咳抗氧化 結核病、腮腺炎最啱

霸王花味甘，性涼，歸肺經，據《廣東省中醫藥局》資料，霸王花具有清熱潤肺、止咳化痰及解毒消腫的功效，對痰熱肺燥引起的咳嗽、痰中帶血等症尤其有效，也是緩解燥邪（意指因天氣乾燥導致病毒侵犯人體，分為溫燥和涼燥）傷肺的清潤佳品。另外也對結核病、腮腺炎、淋巴結腫大以及動脈硬化等心臟和腦血管疾病有很好的療效。

在營養學角度，霸王花主要含有黃酮類、三萜類、木脂素類、皂苷、多醣類等成分，具有抗發炎、抗氧化、降血脂、降血糖、降血壓、抗菌等多種生物活性營養，其主要成分多醣，具顯著的抗氧化功效。

霸王花具有清熱潤肺、止咳化痰及解毒消腫的功效。（網上圖片）

1. 清熱潤肺

2. 止咳化痰

3. 解毒消腫

4. 抗發炎

5. 抗氧化

6. 降血脂

7. 降血糖

8. 降血壓

9. 抗菌



霸王花最佳配搭

霸王花經曬乾後其寒性會大減，廣東人愛把霸王花配紅蘿蔔，因紅蘿蔔味道甘甜、性質平和，且兩者同樣可清熱解毒。此外，霸王花還可以配搭以下食材，同功效的食材配搭在一起可加強療效。

霸王花＋無花果＋豬骨：可滋陰潤肺、緩解便秘

霸王花＋甘蔗＋杏仁：清熱解暑、潤肺止咳

霸王花＋響螺片＋無花果＋玉竹：清熱解暑、養陰潤燥、生津止渴、潤肺止咳

霸王花適合人士

1. 體質燥熱陰虛人士

2. 容易乾咳無痰的人

3. 經常熬夜人士

4. 患有結核病、腮腺炎、淋巴結腫大以及動脈硬化等心臟和腦血管疾病人士



霸王花禁忌｜不適合人士

霸王花雖然沒有不能同食的食物禁忌，但其性質寒涼，以下人士不宜飲用：

1. 孕婦

2. 體質虛寒人士

3. 腸胃虛弱人士

4. 女性月事期間



中醫推介湯水1：霸王花羅漢果湯

經常熬夜人士容易傷陰，引起虛火，症狀包括咽痛、眼乾、口苦及身熱，註冊中醫師陳俊傑曾推介霸王花羅漢果湯，霸王花、羅漢果兩種食療都有清熱潤肺的作用，且味道清甜，夏天清熱最好不過。【健康湯水食譜】霸王花羅漢果湯捱夜最啱 清熱潤肺降虛火喉痛

霸王花羅漢果湯食譜

霸王花羅漢果湯食譜

材料：

霸王花50克、羅漢果1個、米30克、甘筍半條、水2.5升、鹽適量

功效：

清熱潤肺、去燥潤腸、止心煩口渴及益咽利喉，適合喉嚨乾涸及燥熱人士飲用。陰虛體質及脾胃虛寒者慎服。

做法：

1. 將霸王花及羅漢果洗淨，打碎羅漢果；洗淨白米待乾；洗淨甘筍。

2. 用白鍋，以大火將米炒約5分鐘至略帶金黃及有米香。

3. 將所有材料放入煲內，加水，煲滾後，轉慢火煲1小時。

4. 加適量鹽完成。

中醫推介湯水2：霸王花雪耳蘋果湯

另一款推介以霸王花、雪耳和蘋果煲的湯水，有滋陰養顏、清熱及和胃的功效。【健康湯水食譜】霸王花雪耳蘋果湯 滋陰養顏去燥熱

霸王花雪耳蘋果湯食譜

霸王花雪耳蘋果湯食譜

材料：

霸王花50克、雪耳150克、蘋果1個、南杏20克、蜜棗2粒、水2升、鹽適量

功效：滋陰養顏、清熱及和胃

做法：

1. 霸王花浸20分鐘後清洗乾淨。

2. 雪耳浸泡至軟身；其他材料清洗乾淨備用。

3. 煲滾水後，放入全部材料。

4. 轉慢火煲1小時，加適量鹽調味完成。