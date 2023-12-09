免疫力｜防感冒營養師推9蔬菜增抵抗力　加1食材煮成湯自癒力提升

秋冬最容易感冒，也是流感的流行期，該怎麼提升免疫力？



台灣癌症關懷基金會營養師陳冠蓉建議，用食補提升自癒力，最推薦9大蔬菜，只要通通放入雞湯煮成「蔬菜雞湯」，就能輕鬆吃出免疫力、自癒力。

9大蔬菜提升免疫力（按圖看清👇👇👇）

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1. 白蘿蔔

白蘿蔔含異硫氰酸鹽，能預防消化道相關的疾病與癌症，白蘿蔔煮熟吃能促進腸道蠕動、加強排氣，有助於改善腹脹。

2. 紅蘿蔔

紅蘿蔔富含維他命A，秋冬皮膚容易乾燥脫屑，多補充紅蘿蔔能幫助維持皮膚既水潤又有光澤，紅蘿蔔的植化素大多為油溶性，建議與好油脂，如橄欖油一起食用，能提升吸收率。

3. 洋蔥

洋蔥含槲皮素、有機硫化物，能使血中胰島素增加，幫助血糖順利進入細胞利用，有助於降血糖，洋蔥含特殊的寡糖，能讓腸道中的好菌大量繁殖，改善腸道菌相。

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4. 番茄

番茄熱量低且維他命C豐富，是護膚的好食材，番茄含多種植化素如槲皮素、茄紅素等，幫助延緩老化、降低膽固醇，番茄的鉀離子豐富，也能降血壓。

熬煮過的番茄，茄紅素比生番茄釋放更多，建議用好油脂來烹調，更能夠加速人體對茄紅素的吸收。

5. 薑

薑含薑辣素，能減少人體內穀胱甘肽的耗損，有助於提升抗氧化力，薑在中醫理論也能平衡寒涼，平時建議放1～2片薑到精力湯、綠拿鐵裡一起攪拌食用，也是補充的好方法。

6. 大蒜

大蒜含有蒜素、大蒜烯，能加速膽固醇代謝、抑制膽固醇合成，有助於預防心血管疾病。

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7. 南瓜

南瓜含β-胡蘿蔔素、硒等營養素，有助於抗氧化、能修護皮膚、黏膜組織，最豐富的營養素大多存在南瓜皮，建議南瓜連皮吃會更營養。

8. 椰菜花

椰菜花屬十字花科蔬菜，含蘿蔔硫素、異硫氰酸鹽、吲哚、槲皮素等，有利於將致癌物質排出體外、提升免疫力，且多補充花椰菜也能降低大腸直腸癌、乳癌、胃癌等癌症的發生率。

9. 椰菜

椰菜屬十字花科蔬菜，含蘿蔔硫素能提升免疫力，也能抑制幽門桿菌，改善消化性潰瘍，椰菜也含有維他命U能修復腸胃黏膜，秋冬季節建議多多補充。

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