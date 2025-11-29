麥冬功效｜中醫講解12好處4大禁忌！4大湯水食譜+揀選4招

麥冬功效｜天氣轉變，喉乾舌燥、痰多咳嗽，這時可以來一杯潤燥生津的麥冬水。麥冬不僅能補氣益胃，能有效去除煩熱（如心煩、躁熱）、解渴，並改善勞熱咳血（伴隨手足心發熱及心煩的勞熱症狀）、燥咳痰粘、大便枯乾、便秘，以及因熱咳導致的腸胃功能變差等症狀。麥冬營養價值高，配搭不同食材還可發揮不同功效。不過，當中又有什麼禁忌？孕婦又適合喝嗎？這次請教了註冊中醫郭志華為大家講解麥冬。

麥冬是什麼？

麥冬（英文：Dwarf Lilyturf Root Tuber，學名：Ophiopogon japonicus），又名麥門冬、忍冬，屬百合科植物的塊根，採挖後去心、曬乾用，主產於四川和浙江，在《神農本草經》記載為上品。麥冬的根部似麥，且經歷寒冬也不會凋零，因而得名。

麥冬花呈淡藍色或淡紫色，其塊根具藥用價值。（網上圖片）

麥冬的功效有什麼?

麥冬味甘、微苦，性微寒；歸心、肺、胃經。麥冬的功效包括有養陰生津、潤肺清心的功效，郭醫師也補充，麥冬還有補氣益胃的作用，可以去除煩熱（心煩、躁熱）、解渴、改善勞熱咳血（勞熱症狀為手足心發熱及心煩）、燥咳痰粘、大便枯乾、便秘、熱咳導致腸胃功能變差等症狀。此外，對於心血管問題，如高血壓、心律失常等也有改善。而現代醫學也有指麥冬可提升免疫力、降血糖和具抗癌作用。

麥冬主要功效/好處

1. 養陰生津

2. 潤肺清心

3. 補氣益胃

4. 去除煩熱（心煩、躁熱）

5. 解渴

6. 改善勞熱咳血

7. 燥咳痰粘

8. 改善便秘：大便枯乾、熱咳導致腸胃功能欠佳等症狀

9. 改善心血管問題：如高血壓、心律失常

10. 提升免疫力

11. 降血糖

12. 助抗癌

中醫建議服用麥冬的份量

麥冬適合一般人士食用，若孕婦沒有虛寒、腸胃健康問題也可食用。但郭醫師建議吃麥冬不宜過量，如麥冬焗水或麥冬茶，約3-5粒便可。

郭醫師建議泡麥冬水或麥冬茶，約3-5粒便可。（網上圖片）

麥冬禁忌｜不適合或需謹慎服用的人

郭醫師說，麥冬並不是所有咳嗽人士都適合，吃前應先弄清楚自己屬於熱咳（痰黃、口乾、口苦、失音，咽喉痛等），還是寒咳（痰白清稀，鼻塞、流清涕，常自覺寒冷、無汗、頭痛），而麥冬比較適合患有熱症的人士，下列人士也應注意避免服用，以免病情加劇。

體虛者：有手腳冰冷、怕冷症狀

脾胃虛弱者：腸胃運作不佳者，吃麥冬可能會導致難以消化。

感冒者：因麥冬有補益作用，會導致「閉邪留冦」，病毒困在體內無法去除。

孕婦：有虛寒、腸胃不舒服者

麥冬禁忌｜不能和什麼一起吃?

麥冬不宜與木耳、鯽魚同食，因兩者藥性相沖，容易導致腸胃不適。

麥冬揀選貼士｜色澤、形狀、味道、口感

郭醫師推介兩種優質的麥冬，一種是產自杭州的麥冬，叫做杭麥冬（或稱浙麥冬）；另一款來自四川，叫川麥冬，兩者功效一樣。色澤方面，川麥冬以淡白色為佳；杭麥冬以黃白色為佳，另外也可從麥冬的形狀、氣味及口感分辨優劣：

形狀：中間肥厚、頭尾略尖、泡水後飽滿、中柱細小呈半透明

味道：清香，沒有刺鼻、酸酸的硫磺氣味

口感：黏糯



麥冬中柱細小呈半透明為佳。（網上圖片）

麥冬配什麼煲湯？

麥冬配搭1：金銀花 — 清熱解毒

功效：可清熱解毒，適合熱毒人士，如喉嚨痛、生暗瘡、經常吃煎炸食物等適合。不過要注意，患有蠶豆症的幼兒勿食金銀花，以免誘發溶血症狀。

材料：麥冬15克、金銀花20克

做法：所有材料洗淨放入煲內，以2碗水煮沸後，放入冰糖攪拌均勻，轉小火悶10-15分鐘即可。

金銀花功效：補脾氣、去痰止咳、清熱解毒。



金銀花功效：補脾氣、去痰止咳、清熱解毒。（網上圖片）

麥冬配搭2：甘草 — 潤肺養生

功效：與麥冬搭配，可潤肺養生、養陰潤燥，適合肺陰虛、乾咳少痰人士。

材料：麥冬10克、甘草4-5克

做法：所有材料洗淨後放入煲內，加入約2碗清水，煮沸後轉小火燉煮20-30分鐘即可。

甘草功效：補脾氣、去痰止咳、清熱解毒。



甘草功效：補脾氣、祛痰止咳、清熱解毒。（VCG）

麥冬配搭3：百合 — 養心安神

功效：可養心安神、補肝腎，適合適合中老年人士、肺陰虛人士及肝腎不足者。

材料：麥冬20克、蓮子40克、百合20克

做法：所有材料洗淨，用6碗水煮沸後，以小火煮1小時成3碗，即可。

百合功效：生津止咳、清熱安神。



百合功效：生津止咳、清熱安神。（資料圖片）

中醫推介：清熱安神湯｜花旗參淮山麥冬湯

夏天天氣熱容易心煩氣躁，肝火旺盛，郭醫師推介了一款花旗參淮山麥冬湯，可滋陰清熱、養心安神及補氣生津湯水，適合陰虛火旺，失眠煩躁，經常食辛辣煎炸食物，及經常捱夜的人士飲用。不過要注意，脾胃虛弱，體質寒涼人士不適宜飲用。

花旗參淮山麥冬湯功效：滋陰清熱、養心安神及補氣生津。（資料圖片）

沙參功效｜潤肺化痰5益處4類人不宜 推養津安神湯 忌配1物防中毒

材料：花旗參12克、玉竹12克、陳皮9克、淮山20克、麥冬10克、無花果15克、瘦肉100克。

功效：

麥冬：潤肺止咳，養胃生津，滋陰安神；

花旗參：補氣生津，降火除煩；

玉竹：養陰潤燥，除煩止渴；

陳皮：行氣健脾，調中開胃；

淮山：健脾益氣，補腎固精；

無花果：清熱生津、潤肺利咽喉、潤腸通便。



做法：

將所有材料洗淨，加入1500-2000毫升水，以大火煲10分鐘後，轉細火煲1.5-2小時，加鹽調味即可。

註冊中醫師郭志華（照片由本人提供）

麥冬也可配搭黨參和五味子，製成生脈飲，同樣有益氣健脾、潤肺除煩的功效。生脈飲解暑提神生津補虛 黨參麥冬3材料1類人慎服