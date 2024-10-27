慢性腎病｜狂吃紅肉傷腎風險高40%　3類食物補充蛋白質防慢性腎病

想要減重增肌，蛋白質必須要吃夠！不過，根據外國研究顯示，紅肉吃多的人，腎功能惡化的風險比少吃紅肉的人高出40%。對此，台灣減重醫師蕭捷健提醒，別吃太多紅肉，建議可選擇植物性蛋白、白肉、乳製品等其他蛋白質來源替代。



台灣減重醫師蕭捷健近日在Facebook發文分享案例，台灣有一名學員之前為了「吃夠蛋白質」狂吃紅肉，特別是牛排，結果不僅體重沒降，還出現高膽固醇、高三酸甘油脂等狀況。對此，他示警，小心「這些都會增加心血管疾病的風險」。

紅肉及白肉營養、為何傳統認為紅肉有致癌及心血管疾病風險？（按圖👇👇👇）

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蕭捷健指出，根據外國科學期刊2016年發表的研究報告，經過追蹤了超過60000名參與者，發現吃紅肉多的人，腎功能惡化的風險比少吃紅肉的人「高出40%」。他也建議，可以將紅肉換成豆腐等植物性蛋白，雖然體重只減一點點，但整體的心血管風險、腎功能都能大幅改善。

但想要吃蛋白質，又想要保護腎臟該如何？對此，蕭捷健建議，可以選擇白肉、乳製品來補充蛋白質，對腎臟的負擔比較小，甚至蔬菜與水果的蛋白質還可能有保護腎臟的功用。他表示，當我們吃含有蛋白質的食物，特別是紅肉，會產生較多的酸性代謝物質，這些代謝物質需要由腎臟過濾和排出體外，過量攝入紅肉，會增加腎臟的工作負擔，進而導致腎功能逐漸下降，引發慢性腎臟病的發生。

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此外，紅肉可能會讓尿酸變多，導致痛風和腎結石的問題， 會進一步影響腎功能。蕭醫師還提醒，「紅肉」指的不是紅色的肉，而是「四隻腳動物的肉」，「白肉」指的是雞、鴨、魚和海鮮，雖然豬肉煮熟呈白色，但它還是算紅肉，而三文魚雖然是紅色，卻算是白肉，堅果、乾豆和扁豆含有高蛋白質，肉類、魚類、牛奶和雞蛋皆含有大量優質蛋白質，想獲取優質蛋白，可以從以上的食物中攝取。

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