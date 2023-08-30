補血食物｜網友熱議10大補血食物紅肉三甲不入　只1種水果上榜

血液在人體內扮演推動循環的重要角色，但經常因為飲食不均、或是女性經期而導致貧血症狀產生，此時便會有「補血」的需求。補血食物含有的營養素中，以鐵、維他命B12與葉酸最為重要，維他命C則是有幫助人體吸收鐵質的功用；而補血食物又可以分為動物性和植物性，通常動物性鐵質的吸收率會高於植物性，補血效果更好。那麼究竟網友們熱議的補血食物有哪些呢？



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內「補血食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的補血食物排行。

網友熱議10大補血食物（按圖👇👇👇）

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紅棗、黑棗增加紅血球 搭配桂圓養顏美容

觀察近1年內網友針對「補血食物」相關話題討論，可以發現「紅棗與黑棗」是大家經常直覺想到的補血食物，中醫認為「紅棗可以增加血液中紅血球的含量、增強骨髓造血功能，改善貧血」，如果與桂圓搭配食用則有養顏美容之效。另外，富含維他命B1、鈣和鐵質的「紅豆」，同樣具有改善貧血的作用，網友就直呼「紅豆和紅棗一起烹飪，補血效果超讚，堪稱『窮人的阿膠』」，不少女性族群也表示自己會在經期時，多吃紅豆湯調養身體。

若是想要快速有效率的補血，建議能夠選擇動物性來源的鐵質效果更佳，由於人體對於動物性鐵質的吸收率會高於對植物性鐵質的吸收率，營養師就推薦「優質內臟豬肝、腰子、豬心」很適合補血，網友也附和說道「雞肝、豬肝很便宜又補血」，不過有留言就提醒動物內臟雖然補血很有效，但膽固醇較高，要注意食用別過量，避免增加身體額外的負擔。而說到補血食物，「紅肉」也被許多網友提及，並說明「貧血要多吃一點紅肉」、「羊肉比牛肉還補血，因為羊肉含鐵質量比牛肉高唷」，提供給不敢吃內臟的朋友們有其他快速補血食材的選項。

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吃水果補血！提子含鐵量高 提子乾也能當零嘴

補血水果的部分可以食用「提子或提子乾」，醫師指出提子含有豐富的鐵質，對於長者、女性與體弱貧血者來說是很好的滋補來源，特別是提子乾，其含鐵量高於新鮮提子非常多倍，還含有多種營養素，而網友是覺得由於肉類吃多會有血壓容易上升的問題，提子或提子乾就是適合平時能夠輕鬆補血的健康小零食。

最後，相信很多人提到「芝麻」都會想到它能夠補鈣與防白髮，但其實芝麻還被網友稱為是「補鐵神物」，它的含鐵、含銅量相當高，專家補充若是想要增強改善貧血的功效，可以以芝麻搭配造血維他命（維他命B12、葉酸等）含量高的食物一同攝取，來提升鐵質吸收率。

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你有貧血或是生理期來需要補血的需求嗎？不妨參考以上網友熱議的補血食物，利用三餐時間來幫自己好好補補身體，不過也要提醒各位別忘了營養要均衡，且任何食物都是適量攝取就好，千萬別食用過量，反而讓身體延伸出其他問題。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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