腎結石飲食｜腎結石忌吃高鈣食物？5飲食建議1種維他命過多增風險

許多腎結石患者總是疑惑有腎結石，是不是不能吃含鈣的食物？醫師表示，人體每天約需要1000毫克鈣質。對於結石患者來說，適當攝取鈣質，不僅不會增加腎結石的風險，反而能減少結石形成機會。



台灣桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志表示，腎結石是指在腎臟內形成的礦物質結晶硬塊，由於尿液中某些物質濃度過高，超過尿液的稀釋能力時，就容易在腎臟內形成結石。腎結石有時會留在腎臟內，也可能會移動到輸尿管、膀胱甚至尿道，引起劇烈的疼痛和症狀。

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而最常見的結石，叫做草酸鈣結石，所以很多人一聽到「鈣」，就會直覺認為應該少吃含鈣的食物。但事實上，鈣質是我們身體必需的營養素，完全不攝取鈣反而可能導致其他健康問題，例如骨質疏鬆症。

腎結石患者適量攝取鈣質的重要性

鄭泓志指出，人體每天約需要1000毫克鈣質。結石患者適量補充鈣，不但不會提高腎結石機率，反而可以減緩結石形成，原因是鈣能與腸道內的草酸結合，減少草酸被吸收進入血液中，進而降低草酸鈣結石的形成機率。

鄭泓志建議，天然食材如牛奶、乳製品和綠色蔬菜為主要的鈣質來源，若使用鈣質補充劑，務必要注意攝取量，不然可能會增加尿液中鈣的濃度，反而提高結石的風險。

腎結石患者的飲食建議

1. 多喝水

充足的水分能夠稀釋尿液，減少結石形成的可能性。建議每天至少飲用2至3公升的水，特別是在炎熱天氣或運動後需要更多的水分補充。可以通過檢查尿液顏色來監控水分攝取量，透明或淺黃色表示水分充足。不過別一次喝太多，要適量分攤在一天之內喝完！

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2. 減少鹽分

高鹽飲食會增加尿鈣排泄量，進而增加腎結石的風險。建議每天鹽攝取量不超過200至300毫克（約一茶匙），如果已經有腎結石病史或其他健康問題，則應進一步降低鹽的攝取量，少吃加工食品和外食，盡量選擇新鮮食材，並使用天然香料替代鹽來調味。

3. 控制草酸攝取

草酸鈣結石的形成與飲食中草酸含量有直接關係，高草酸食物包括菠菜、紅菜頭、堅果和朱古力等，適量攝取這些食物，並在進食高草酸食物時搭配鈣質食物，讓草酸鈣結晶在腸道中結合，最後再隨食物殘渣由糞便排出，有助於減少草酸吸收。例如，吃菠菜時喝一杯牛奶，能夠幫助鈣與草酸結合，減少腎結石風險。

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4. 適量蛋白質

高蛋白飲食，特別是動物蛋白會增加尿鈣、尿草酸和尿酸的排泄，增加腎結石風險。建議腎結石患者應控制蛋白質攝取量，約攝取4至6兩蛋白質即可，並選擇植物蛋白來源，如豆類、堅果和穀物。這不僅有助於減少結石風險，還有助於整體健康。

5. 避免攝取過量維他命

高劑量維他命C補充劑會增加草酸排泄，增加結石風險。所以，腎結石患者切記適量攝取維他命C即可，避免過量補充。

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