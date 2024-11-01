陽痿吃什麼？肥胖三高增風險！日專家推介3種壯陽食物1款簡易果汁

陽痿，一個讓男士們聞之色變的疾病。然而，衛生防護中心的資料指，有研究顯示，過半數介乎40至70歲的男性曾出現某程度的勃起功能障礙，且隨年紀增大而機率提升。要防範危機，專家指食物也可助你重振雄風。



陽痿症狀｜肥胖糖尿高血壓致陽痿

陽痿（勃起功能障礙）是指男性生殖器持續或反覆出現無法勃起、勃起時間不長或勃起硬度不夠的病症。陽痿的原因很廣泛，包括年齡增長、生活習慣造成的疾病（高血壓、糖尿病、肥胖等）、心理因素等，但40歲以後，因生活習慣造成的病例會增加。

陽痿可能是出於心裡因素，不過中年人較多是與生活方式相關的疾病導致。（Ron Lach-pexels）

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陽痿症狀｜不良飲食造成動脈硬化 流惡化致勃起困難

偶爾出現的不舉是正常的，這可能因為疲倦或精神緊張所造成。睡眠不足也可能影響中年男士的勃起功能。要注意的是，與生活方式相關的疾病導致的陽痿。這些疾病造成動脈硬化和血流惡化，勃起就會變得困難，而飲食正正是相關疾病成因之一。因此可以說不良飲食會導致陽痿。改善飲食可能有助於預防和改善病情。

中年人經常出現的三高和肥胖，都有可能導致陽痿。（Bruno@Pixabay）

陽痿吃什麼｜「壯陽」飲食改善血流

日本勃起功能障礙對策專家平澤精一醫生，就為男士們提供「壯陽」飲食建議。平澤指出陽痿的原因之一是陰莖海綿體血流不良，飲食對於改善血液流動至關重要。

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壯陽食物【１】鯖魚：暢通血管

平澤建議在飲食中刻意加入鯖魚、秋刀魚、沙甸魚等富含多元不飽和脂肪酸EPA和DHA的魚類，這有助防止脂肪在血管堆積，具有稀釋血液的作用。鯖魚營養｜奧米加3多過三文魚！護心防助防癌7好處 1吃法鈣多43倍

沙甸魚等日本人所指的青魚類含豐富Omega 3，是養生的上佳食材，罐頭亦無損營養。（Alex Teixeira@Unsplash）

壯陽食物【2】蠔／紅肉：催生雄激素

傳說中有壯陽作用的蠔，也是平澤力推的食品，因為它富含生成雄性激素睪丸酮所不可或缺的鋅，積極攝取有望有效改善勃起功能障礙的問題。另外紅肉亦有相同功效。金蠔｜補腎壯陽抗衰老金蠔大隻就好？與蠔豉5分別揀選2招貴得有理

生蠔或紅肉均可催生雄激素，對改善陽痿有幫助。（Alicia Christin Gerald@Unsplash）

壯陽食物【3】大蒜：擴張血管

大蒜被認為是血管清道夫，它所含的大蒜素不但有助血管舒張、改善血壓。更能降低膽固醇合成，有助保持血管健康。蒜頭營養｜西醫之父大蒜10好處 降血壓膽固醇抗衰老1日宜吃多少?

大蒜有助血管舒張、改善血壓，同時也可預防陽痿。（sahand babali＠unsplash）

壯陽食物【4】朱古力乳酪：吸收勃起所需營養

平澤推介以朱古力配合乳酪一同食用，認為這是獲取勃起所需營養的一種簡單而有效的方法。因為朱古力含豐富的鋅，它主要依靠小腸吸收，若配合具調節腸道作用的乳酪一同攝取，可提升吸收率。鋅亦有助乳酪中的維他命A的代謝，所以兩者絕對是好搭檔。

朱古力配乳酪，美味之餘，竟然可以為勃起添加動力。（Sambazon@Unsplash）

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壯陽食物【5】特別推介「鞭鞭果汁」 番茄+奇異果+士多啤梨

番茄汁是最有望改善動脈硬化的飲品，加上奇異果和士多啤梨，功效再增。（Gerd Altmann@Pixabay）

平澤推崇的「鞭鞭果汁」，是將番茄、奇異果和士多啤梨混合，打成果汁！他指出陰莖動脈硬化也是導致陰莖血流惡化的因素，而番茄汁最有望改善動脈硬化，回復活力。番茄中的茄紅素，是多酚的一種，具有極強的抗氧化作用。奇異果和士多啤梨則富含同具很強抗氧化特性的維他命C，三者配合以果汁的方式飲用，會更易被吸收。

參考資料：介護ポストセブン／clinicfor／衛生防護中心