營養不良｜美12歲自閉症童只吃漢堡薯條！嚴重缺1維他命永久失明

美國麻薩諸塞州一名患有自閉症的12歲男童，因極端恐懼某些食物，長期只吃漢堡、薯條、甜甜圈（又稱冬甩）和果汁等垃圾食物，導致嚴重營養不良，今年初視力出現異常，如今雙眼已經看不見。



這名男童的病例已被刊登於美國醫學期刊！根據外媒《Daily Mail》報導，男童從小就對某些食物產生恐懼的情緒，長期以來只食用漢堡、薯條、甜甜圈和果汁等不健康食品。這樣單一且不均衡的飲食導致他缺少了維持視神經健康所需的關鍵營養素，包括維他命A、C、D和微量元素銅、鋅等。

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今年年初，男童開始出現視力問題，早晚視野變暗，僅在白天稍有改善，且在六周內迅速惡化，甚至無法獨立行走，經常撞到門或牆壁。某天晚上，他驚覺完全失去視力，嚇得家人急忙將他送院就醫，經診斷發現男童的視力問題主要是由於維他命A的嚴重缺乏。

男童從小就對某些食物產生恐懼的情緒，長期以來只食用漢堡、薯條、甜甜圈和果汁等不健康食品。（Unsplash@emsmith）

維他命A對於視網膜的健康至關重要，其缺乏會導致視神經的萎縮。儘管醫療團隊立即開始補充營養和進行餵食治療，但遺憾的是，男童的視神經早已嚴重受損。醫師指出，若能在視力問題初期發現並適當補充營養，或許可以避免失明等嚴重後果，可惜由於發現得太晚，男童的視力已經無法逆轉。

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相較於一般孩童，自閉症兒童更容易患上「迴避或限制性食物攝取障礙」（ARFID），這種障礙促使孩子對食物的顏色、味道、口感或氣味產生恐懼，進而限制了飲食範圍。男童的父母形容他是個「挑食的孩子」，對未嘗試過的食物或維他命極度抗拒。

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對此，專家建議，家長應該定期帶孩子進行健康檢查，特別是營養狀況的評估。對於有飲食障礙的孩子，應該及早介入，尋求專業的營養師和心理治療師的幫助，以確保孩子獲得均衡的營養。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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