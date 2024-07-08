想食肉缺鐵？愛炸物缺水？醫生提醒4個嘴饞健康警號　為何想吃甜?

吃完正餐就想來點甜食做個完美的收尾？或每到深夜就想吃些重口味的食物？相信不少人都曾有過突然想吃某些食物的經驗，不過你知道嗎？突然對特定食物念念不忘時，很可能不是貪吃，而是背後藏有身體發出的求助訊號。



近日，台灣肥胖專科許書華醫師在fb粉絲專頁《許書華醫師 陪妳寫日記》發文表示，如果突然想來點以下四類食物，往往暗示身體缺乏某些特定的營養素。

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許醫師進一步解釋道，嘴饞的類型與缺乏的營養素有關，例如：

1. 突然想吃甜食

可能表示身體缺乏鉻或能量。由於身體能量不足時會渴望補充糖分，而缺乏鉻則可能降低胰島素的敏感性、減弱糖的耐受性，造成糖癮。建議補充蘋果、椰菜花或黑豆等食物。

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2. 突然想吃肉食

可能表示身體缺乏鐵或胺基酸。當體內缺乏胺基酸或鐵質不足時，常會感覺到疲倦，尤其在女性生理期間會更為常見。建議補充紅肉、菠菜或豬/鴨血等食物。

3. 突然想吃炸物

可能表示身體缺乏水分或電解質，有可能是因為輕微脫水或電解質失衡導致。如果口味偏好愈來愈油膩，也要留意最近是否承受了過大的壓力。建議補充柳橙、木耳或橄欖等食物。

如果口味偏好愈來愈油膩，也要留意最近是否承受了過大的壓力。（Erik Mclean/unsplash）

4. 突然想喝汽水或咖啡

可能是身體缺乏鈣的跡象。體內缺乏鈣會讓大腦以為需要咖啡因來提神，但過量的咖啡因會導致骨骼中的鈣流失，形成惡性循環。建議可以補充起司、牛奶或小魚乾等富含鈣的食物。

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許醫師特別強調，嘴饞行為往往與情緒或壓力密切相關，建議在留意飲食的同時，也要重視情緒的健康，如有必要，應尋求專業醫療協助。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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