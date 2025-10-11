罐頭湯檢測｜1碗牛尾湯=1碗飯半匙鹽！鈉相差25倍哪款最低鈉？

罐頭湯，多鈉多脂，總給人不健康的感覺，但勝在方便快捷，既可伴餐也可入饌。我們從超市選來常見的7個品牌共25款罐頭湯，比較標纖上列明的熱量、脂肪、鈉和糖含量，發現當中10款屬高鈉，鈉含量最低和最高的竟相差25倍。喝一碗牛尾湯，等於攝取多於半茶匙鹽，而總脂肪更相差27倍！而高卡、高脂、高鈉、高糖竟全屬紅湯。

攝影：鄒家鳳



罐頭湯方便快捷，味道多得眼花撩亂，選購之前，記得留意營養標籤。

罐頭湯檢測｜高卡、高脂、高鈉、高糖全屬紅湯

罐頭湯以西湯為主，有肉有素，別以為蔬菜紅湯，一定比忌廉白湯健康，低卡低脂，2023的檢測中，25款罐頭湯以每100克計算，高卡、高脂、高鈉、高糖全屬紅湯！據食安中心標準，每100克食物含超過600毫克鈉可視為「高鈉（或高鹽）」，當中4成即10款屬高鈉。

按圖看25款罐頭湯最高鈉含量（每100克計，由低至高）排名：

+ 21

罐頭湯檢測｜鈉含量：長城牌牛尾湯最高 與最低相差25倍

鈉含量最高是「長城牌牛尾湯」每100克含1160毫克鈉，相等於0.58茶匙鹽，按世衞建議成人每日應攝入少於2000毫克鈉，即1平茶匙約5克的鹽或2湯匙豉油。喝一碗200毫升（同下）已超出一日上限一半了。而最低是「WAITROSE番茄羅勒湯」只有47毫克鈉，相差近25倍。

罐頭湯檢測｜留意食用建議 罐頭湯加水比例

不過，留意不是每罐湯的加水比例都一樣，「WAITROSE」沒有註明要加水，而「地捫」表明不用加水，但「紅梅牌」則建議1:2加水煮熱飲用。因此在沒有加水的情況下，「WAITROSE番茄羅勒湯」若以一碗200毫升計算，有94毫克鈉，仍是最低鈉之冠。

英國註冊營養學家Kennie指市面上的罐頭湯，每100毫升鈉含量普遍由100至600毫克不等，而每人每天從食物中所攝取的鈉質不應多過2000毫克，對於高血壓的人士，每日上限更只是1,500毫克鈉，飲一碗罐頭湯，就已經攝取左一日8成的限額了。

最高鈉含量前5位（每100克）：

1 長城牌牛尾湯：1160毫克

2 金寶忌廉蘑菇湯：773毫克

3 金寶牛尾湯：730毫克

4 金寶新英倫周打蜆湯：705毫克

5 金寶金黃粟米湯：697毫克



最低鈉含量前5位（每100克）：

1 WAITROSE番茄羅勒湯：47毫克

2 地捫南瓜甘筍湯：192毫克

3 亨氏雜菜雞湯：200毫克

4 亨氏忌廉蘑菇湯：240毫克

5 地捫忌廉粟米湯：258毫克



如果有時間，自家製牛尾湯就唔怕高鈉高卡啦。(資料圖片)

【牛尾湯食譜】軟腍牛尾配雜菜護膚強筋骨 一個關鍵步驟令湯更香

罐頭湯檢測｜熱量：長城牌最高 牛尾湯1碗=1碗飯熱量

「長城牌牛尾湯」不僅最高鈉，熱量也佔榜首，每100克約246千卡，即接近一碗飯的熱量（一碗200克飯約260千卡）。其次是「太興鮮濃羅宋湯」104千卡。而最低熱量是「WAITROSE番茄羅勒湯」30千卡，沒想到「地捫忌廉蘑菇湯」竟然只有36千卡。但以一碗200毫升計，在不加水情況下，則跌出10名外。「紅梅牌牛尾湯」則成了低卡首名，每100克43千卡，1:2的水稀釋下，一碗只有約29千卡。

罐頭湯檢測｜專家教揀罐頭湯 助減65%脂肪

Kennie更提醒大家，同一款番茄湯熱量都可能有很大分別，為了令湯品口感更柔滑，有些食品商會在配方中加入牛奶和忌廉，給你帶來更高的熱量！因此，她建議想減重瘦身人士，宜選擇無加入牛奶和忌廉的番茄湯，有助減低超過40%的卡路里，和65%的總脂肪！

英國註冊營養學家Kennie教點揀番茄罐頭湯助減脂肪吸收。（farhad-ibrahimzade@unsplash）

最高熱量前5位（每100克）：

1 長城牌牛尾湯：246千卡

2 太興鮮濃羅宋湯：104千卡

3 金寶新英倫周打蜆湯：85千卡

4 金寶忌廉雞湯：80千卡

5 金寶日式甜粟米湯：80千卡



最低熱量前5位（每100克）：

1 WAITROSE番茄羅勒湯：30千卡

2 地捫忌廉蘑菇湯：36千卡

3 紅梅牌牛尾湯：43千卡

4 地捫忌廉粟米湯：44千卡

5 地捫南瓜甘筍湯：50千卡



罐頭湯檢測｜脂肪：太興羅宋湯比忌廉雞湯肥？

脂肪含量方面，「太興鮮濃羅宋湯」總脂肪最高，每100克含5.4克脂肪，一碗200毫升計便有逾1茶匙的油脂了，比「金寶忌廉雞湯」4.9克還要高。據食安中心標準，每100克食物含超過20克總脂肪可視為「高脂」25款中均沒有高脂產品。

最高脂前5位（每100克）：

1 太興鮮濃羅宋湯：5.4克

2 金寶忌廉雞湯：4.9克

3 金寶忌廉蘑菇湯：4.8克

4 金寶新英倫周打蜆湯：4.4克

5 金寶忌廉洋蔥湯：4克



最低脂前7位（每100克）：

1 金寶羅宋湯：0.2克

2 金寶金黃粟米湯：0.5克

3 亨氏雜菜雞湯：0.7克

4 金寶番茄濃湯：0.8克

5 金寶日式忌廉南瓜湯：0.8克

6 金寶牛尾湯：0.8克

7 WAITROSE番茄羅勒湯：0.8克



２款蘑菇湯都是零糖分，但還需注意其熱量。（資料圖片）

糖分：地捫、金寶2款蘑菇湯０糖分

據食安中心標準，每100克食物含超過15克糖，即屬「高糖」，25款中沒有屬高糖，最高糖是「金寶番茄濃湯」每100克含11.5糖分 ，約2.3粒糖；「地捫忌廉蘑菇湯」、「金寶忌廉蘑菇湯」更標示零糖分。世衞建議成人和兒童的游離糖攝取量是每日總攝取量10%以下。以每日攝取2000千卡的人為例，攝取量應少於50克（約10粒／10茶匙糖）。

最高糖前5位（每100克）：

１ 金寶番茄濃湯：11.5克

２金寶日式忌廉南瓜湯：7.3克

３太興鮮濃羅宋湯：7.2克

４ 金寶羅宋湯：6.6克

５ 金寶日式甜粟米湯：4.8克



最低糖前5位（每100克）：

１ 地捫忌廉蘑菇湯：0

２ 金寶忌廉蘑菇湯：0

３ 金寶忌廉蘑菇湯97%脫脂：0.5克

４ 長城牌牛尾湯：0.67克

５ 金寶忌廉雞湯：0.7克

