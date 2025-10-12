抗衰老｜人老腳先老！中醫教年輕10年秘訣 通經絡大腿操+補氣餃子

抗衰老方法｜「人老腳先老」，即一個人衰老時，最快或最顯著的地方便是腳。腳痛冰冷、關節無力、血氣不足是衰老的象徵。想凍鹷抗衰老？註冊中醫師楊明霞博士指，先要條件是要讓身體或關節氣血運行暢通，而人體最大的關節位是髖關節（即大腿與股骨之間位置），因此，楊博士會教大家一個簡單運動幫助血氣運行，和一道補氣餃子的早餐食譜。



若氣血不足，人容易疲倦和生病。（iStock）

血氣不足｜何謂氣？氣為血之帥 血為氣之母

氣為血之帥，血為氣之母。中醫所謂氣，就如大自然的空氣，存在但看不見，卻是維持着所有生命活動最基本的物質，也是我們所說「能量」，具幫助身體和暖互衞作用。

一個人如果有氣，不但手腳和暖，還會精神抖擻，不易感冒病倒，氣運行通暢也不易有痛症。相反，氣弱，會容易疲倦、易感冒病痛，有氣無力，說話聲音也細小。而氣也有先天和後天之分，先天之氣，父母禀受即遺傳；後天之氣，由食物轉化為營養氣血。

血氣不足｜何謂血？

血之生成，先天之精，父母賦予我們之外，也包含水穀精微，即通過飲食吸收營養所製造出來的血液，具濡養作用。因此，中醫所講的血，除了是體內紅色液體外，也涵蓋血本身的營養。

血氣不足｜女42歲、男48歲開始 白髮面黃現衰老

據《黃帝內經》女性的生長以7作為基數，男性則以8為基數，即代表女性的衰老過程會比男性快一點。

按圖看《黃帝內經》所述的男、女衰老現象和過程：

楊博士解釋，女性在第5個七即35歲前後，開始有衰老跡象，開始出現面色發黃、脫髮等；男性則到40歲容易有衰老情況，面容上未有明顯衰老，但開始有脫髮或牙齒鬆軟、枯黃；而女性到六七42歲前後不但掉髮，還會出白頭髮等現象，面色不再紅潤，易出現黃褐斑和皺紋；這情況男性會到48歲較易出現。

血氣充足樂觀開心 血氣不足脫髮憂鬱

楊博士指血之餘為髮，血充足可滋養頭髮，使髮根強壯健康濃密。亮麗烏黑。相反，氣血不足，為了令五臟六腑正常運作或精力旺盛，血只能放棄滋養頭髮，因而引致經常掉髮。血氣充足的人，較容易開心，氣血不足的，相對容易疲勞、憂鬱不開心。

先天情況不能逆轉，但後天還可靠運動食療補充血氣。所謂「人老腳先老」，若我們少運動，也會加速衰老過程，因此楊博士先教大家一個簡單的活動大腿髖關節的動作。

按圖看楊明霞博士教大家的簡易大腿操：

抗衰老方法1：每日大腿操通經絡 延緩衰老

日常我們可以一手扶着欄杆，一手叉腰，向外的大腿可以畫一個大圓圈，順時針畫5下，再逆時針畫5下，這動作可以運動我們腿部所有的經絡，延緩或預防衰老。

註冊中醫楊明霞博士分享補氣餃子的做法和功效。(《智養身心》令人年輕十年的秘訣影片截圖)

抗衰老方法2：早上7至9點行胃經 吃養血食物更吸收

除了運動，食療、茶療亦可有助補氣血，幫助提升免疫力。藥補不如食補，楊博士解釋，上午7-9點是胃經運行時間，若這時進食有米氣、養血氣的食物，會更容易吸收。她還分享「補氣餃子」的做法，

按圖看補氣餃子食譜及其功效：

補氣餃子食譜

材料及其功効：

太子參：補而不燥，健康益胃，潤肺生津，很適合南方人

椰菜：消虛熱，開胃

黑木耳：活血，有腸道清道夫之稱

冬菇：開胃，助抗癌

少量瘦肉：滋陰

餃子皮適量



做法：

1. 太子參切細段、黑木耳、椰菜切絲、冬菇浸軟切丁，瘦肉切

2. 鍋加油預熱，放入乾䓤頭爆香，加入瘦肉、鹽、胡椒粉拌勻

3. 放入冬菇、黑木耳、太子參略炒，加入椰菜炒勻，盛起成餡料

4. 把1.5匙餡料放在餃子皮中間

5. 沿着餃子皮邊，用水沾上半圈

6. 把餃子皮對摺，兩端向內屈成元寶狀

7. 煲滾水，放入已包好的餃子，蒸10分鐘完成



資料來源：楊明霞《智養身心》令人年輕十年的秘訣