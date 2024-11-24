大腸癌預防｜60歲男末期大腸癌每天吃1類食物+治療　2年半未復發

台灣一名60歲罹患第4期大腸癌的男子，平時不愛吃菜， 醫師請他接受抗癌療程的同時，每天吃半碗菇類，目前已維持2年半，癌症都未復發。醫師解釋，菇類除有助提升免疫力，還能幫助身體抗發炎。



台灣腎臟科醫師江守山在「健康好生活」節目中指出，該男子在健檢時發現罹患大腸癌，開刀發現已出現淋巴轉移，基本上是第3期，經過化療半年後，再度發現癌細胞轉移到肝臟，隨即進入第4期病程。

常見大腸癌症狀：（按圖👇👇👇）

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江守山指出，大腸癌轉移到肝臟，並不是就沒有救了，還是可以用電燒等方式治療，男子也繼續接受治療。同時，他建議男子多吃蔬菜，不料，男子卻回「我不要，我不知還能活多久？我就喜歡吃肉，吃菜像吃草一樣，我每次吃菜，都覺得我像頭羊。」

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「若不愛吃蔬菜，就吃菇類吧」江守山告知男子，根據日本調查，職業類別中最不容易得癌症的是菇農。男子採取他的建議，一邊接受抗癌療程，同時也每天吃半碗各種不同的菇類，至今2年半，第4期癌症都沒有再復發。

癌症病友4個飲食重點（按圖看清👇👇👇）

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江守山提醒，對抗癌症，除了靠藥物，也要靠自己的免疫細胞來吞噬癌細胞。菇類的多醣體可以幫助提升免疫力，也可以改善腸內菌叢、抗發炎，甚至可以改善血脂與血糖。

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