便秘預防｜10大高纖蔬果百香果榜首多茄子2倍！促腸蠕動勿漏這1步

從中醫的觀點來看，燥氣讓人體水分容易不足，增加便秘機率。台灣國健署在Facebook「食在好健康」分享10種膳食纖維含量高的蔬果排行榜，提醒大家每天攝取足夠的「3蔬2果」，補充豐富的植化素及多種營養。



除多吃蔬果，還需要「水」的助攻，適量飲水有助於潤腸排便，並讓大腸產生蠕動感。（Canva）

根據2017至2020年台灣國民營養調查，台灣人膳食纖維普遍攝取不足，有8成人每日蔬果攝取不達標，所以容易造成排便不順的問題。「食在好健康」列出的蔬果膳食纖維排行，以每100克食材為單位，上榜的蔬菜水果如下：

1. 百香果：5.3克

2. 番石榴：5克

3. 香菇：3.8克

4. 苦瓜：2.8克

5. 茄子：2.7克

6. 豇豆：2.3克

7. 茭白筍：2.1克

8. 麻竹筍：2克

9. 文旦柚：1.4克

10. 楊桃：1.3克



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台灣林口長庚醫院營養師陳姿吟說，膳食纖維可促進腸道蠕動、增加飽足感；尤其水溶性膳食纖維可軟化糞便避免便秘，建議成人每日膳食纖攝取量至少達20克。不過，多吃蔬果還需要「水」的助攻，適量飲水有助於潤腸排便，並讓大腸產生蠕動感。

陳姿吟強調，水分一定要足夠，增加腸胃酵素活性、幫助消化。有些人不愛喝水，把咖啡、手搖飲也算進一天喝水的總量。她提醒，咖啡利尿，會導致水分流失，不能完全取代白開水。而含糖飲料會轉成脂肪，反而影響身體新陳代謝。

陳姿吟另推薦秋天盛產蔬果，當季食物不但新鮮，也是秋季保養的最佳食品：

1. 木耳：7.4克

2. 軟柿：4.4克

3. 芭樂：3.3克（去籽）

4. 番薯葉：3.3克

5. 甜椒（青皮）：3.0克

6. 青花筍：3.0克

7. 韭菜：2.4克

8. 鴻禧菇：2.2克

9. 海梨桶柑：2.0克

10. 芥蘭菜：1.9克



另外，糙米的膳食纖維也很高，每100克約含有4.5克，陳姿吟建議，三餐之中，可將一餐的主食換成雜糧糙米，維持腸道健康、助消化。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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