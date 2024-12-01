番薯食譜｜網友教烤超甜番薯只需2步　電飯煲一樣得1招保表皮乾爽

外面攤販賣的烤番薯總是香噴噴，有時候表皮還會烤出蜜來，讓人甜在心裏一口接一口，不過現在有人分享食譜，在家裏也能把番薯烤出蜜就像外面賣的一樣，甚至有網友試過後驚呼「比店家的還好吃！」



有網民分享食譜，在家裏也能把番薯烤出蜜就像外面賣的一樣，甚至有網友試過後驚呼「比店家的還好吃！」 （Canva）

Facebook社團「鶯鶯食堂」一名女網友分享烤番薯食譜，該如何把番薯烤出蜜來？首先她說明，把番薯洗淨外皮後，如果有氣炸焗爐可以直接用氣炸方式，溫度與時間設定大約是185°C烤20～25分鐘，之後出爐就像外面賣的烤番薯。

不過如果不想氣炸太久，也可以用飯煲先蒸熟，再用氣炸焗爐或是普通焗爐烘烤一下，不止能讓外皮乾爽「有時還能烤出番薯蜜喔！」

相關文章：番薯｜紫、黃、紅3色番薯營養不同 紫心防便秘降血壓吃哪種？

+ 10

另外她加碼透露，該如何用飯煲蒸番薯，但是番薯表皮還是保持乾爽，不會因為飯煲的蒸氣弄得濕濕的小技巧。

「可以在蒸盤中央倒扣一個小碟子，蒸出的水份就會杯吸進小碟子裏，這樣番薯就不會沾到水份，而使表皮濕濕的。」她表示，其實這個方式跟滴雞精或是蜆精的原理是一樣的。

不少網友嘗試過後大讚真的好吃到流口水，也感謝事主用電鍋乾爽蒸番薯的訣竅：

・「謝謝提醒，不然每次蒸完番薯都濕濕的」

・「好棒的分享，學到新招了」



也有其他人回應：

・「兩種方法都試過，朋友們說比外面賣的還好吃」



【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】



豆腐｜不一定是黃豆造？8種常見豆腐成分要分清 1款易致鈉過高？

+ 12

蔬菜陷阱｜蓮藕茶促代謝1周反胖2公斤！9種以為蔬菜小心愈食愈肥

+ 5

延伸閱讀：

住院別做！想討好護理站，他狂點20幾杯飲料還嗆聲…醫師揭「超商店員難處」嘆：到處都有血鑽石

幾點睡才算熬夜？晚睡者的6大特徵「肥胖風險激增35%」 重症醫示警：白天補眠也無法抵銷

【本文獲「今周刊」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」