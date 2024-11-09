手腳冰冷改善｜醫生推4種發熱食物　不吃辣補鐵也暖身點食更吸收?

手腳冰冷最大的原因是血液無法流通到末端肢體導致血液循環不良，想改善血液循環可以提升身體基礎代謝率，適時補充老薑、​辣椒、​黑胡椒及含鐵食物可以幫助身體保暖。



黑芝麻與紅豆富含鐵質。鐵質是製造紅血球的必要元素，補鐵有助於改善貧血。（Canva）

台灣五股翔展診所院長傅裕翔在Facebook專頁「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文公開4種幫助身體保暖的發熱食物：​

老薑

薑中豐富的薑烯酚成分能夠促進血液循環，提升體溫。老薑可以切片加入熱湯或熱飲中，我最喜歡老薑蒜頭雞湯，既美味又簡單。

​辣椒

辣椒素是辣味來源，辣度讓人體越能感受到一種發熱感，達到刺激血液循環的效果。炒菜時加入一點點可以提香，也能促進食慾。

​黑胡椒

胡椒鹼可以助驅寒保暖，亦具備抗發炎功效。

​富含鐵的食物

像是紅肉、黑芝麻、紅豆、海藻、紅莧菜等。鐵質是製造紅血球的必要元素，補鐵有助於改善貧血。

傅裕翔提醒，搭配富含維他命C的食物，比如西蘭菜、青椒、芭樂、奇異果、柑橘類水果，可以增進植物性鐵質的吸收效率。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】



銀髮保健｜手腳易冰冷未必是寒底！1分鐘自我檢測 4招調理體質

+ 9

手腳冰冷｜改善血液循環3營養素 菠菜杏仁助血管擴張 唔只薑辣椒

+ 5

延伸閱讀：

寒冬來襲！中醫師授5招冬季保暖小撇步 遠離心血管風險

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」