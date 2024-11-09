手腳冰冷改善｜醫生推4種發熱食物 不吃辣補鐵也暖身點食更吸收?
撰文：中天新聞網
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手腳冰冷最大的原因是血液無法流通到末端肢體導致血液循環不良，想改善血液循環可以提升身體基礎代謝率，適時補充老薑、辣椒、黑胡椒及含鐵食物可以幫助身體保暖。
台灣五股翔展診所院長傅裕翔在Facebook專頁「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文公開4種幫助身體保暖的發熱食物：
老薑
薑中豐富的薑烯酚成分能夠促進血液循環，提升體溫。老薑可以切片加入熱湯或熱飲中，我最喜歡老薑蒜頭雞湯，既美味又簡單。
辣椒
辣椒素是辣味來源，辣度讓人體越能感受到一種發熱感，達到刺激血液循環的效果。炒菜時加入一點點可以提香，也能促進食慾。
黑胡椒
胡椒鹼可以助驅寒保暖，亦具備抗發炎功效。
富含鐵的食物
像是紅肉、黑芝麻、紅豆、海藻、紅莧菜等。鐵質是製造紅血球的必要元素，補鐵有助於改善貧血。
傅裕翔提醒，搭配富含維他命C的食物，比如西蘭菜、青椒、芭樂、奇異果、柑橘類水果，可以增進植物性鐵質的吸收效率。
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