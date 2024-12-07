食慾不振｜9旬翁嫌妻煮飯難吃 醫揭缺1維他命是元兇！素食者高危

一名90多歲老翁嫌太太煮的食物沒味道不好吃，導致胃口不佳就診，經檢查發現舌頭周圍發紅，以及表面光滑不尋常的現象，最後抽血檢驗竟是維他命B12不足。



如果維他命B12缺很多，單靠食物補充會不夠，需要額外補充營養品。（Canva）

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在個人Facebook專頁發文表示，當時老翁的太太陪同看診，一聽到先生抱怨她煮飯不好吃，所以沒胃口，老太太生氣地表示，「吃了60年現在才說不好吃，老了耍脾氣，說我亂煮，不吃餓好了！」後來檢查老翁的口腔，發現他的舌頭周圍發紅、表面光滑不尋常，經抽血檢驗顯示是B12不足。

在補充一個月的維他命B12後，該患者很快就恢復味覺，開始正常飲食，老夫妻之間的誤會也才總算解開。錢政弘提到，缺鋅的人同樣會吃不出食物的味道或是錯誤的味覺，變得沒有胃口，這些情況在補充微量元素後均可以改善。

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錢政弘說明，維他命B12缺乏常會引起一種叫做「萎縮性舌炎」或「光滑舌」的狀況，舌頭上的小突起（味蕾）會萎縮，導致舌頭表面變得光滑且發亮，或腫脹、疼痛、紅腫的現象發生。由於味蕾的萎縮，會導致維他命B12缺乏者的味覺變得不敏感，甚至出現味覺喪失的現象。

錢政弘補充，B12主要存在於動物性的食品中，吃素者容易缺乏，以及慢性胃炎也會造成B12吸收不足。此外，臨床上也常遇到鋅離子缺乏的案例，同樣會吃不出食物的味道或是錯誤的味覺，變得沒有胃口，尤其是苦味與鹹味，常見於慢性肝病或接受化療時，而補充鋅對改善味覺有療效。

改善微量營養素不足，錢政弘提醒下述5個要點：

・可嘗試先食補，多吃水果、堅果等

・是否缺鋅或維他命B12可靠抽血檢測

・如果缺很多，單靠食物補充會不夠，需要額外補充營養品

・特定的營養品該怎麼補充應詢問醫生、藥師和營養師，免得補錯或補過頭

・缺特定的營養素，可能是偏食，也可能是消化道的疾病所致，找出原因更重要



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