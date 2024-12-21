薑茶功效｜降血糖 助抗癌 防失智薑茶6功效　1沖泡法才可抗病毒！

喝薑茶可預防感冒？台灣肝膽腸胃科醫生蕭敦仁表示，有台灣研究發現，喝新鮮薑製成的薑茶，確實有助於預防病毒感染，若是喝薑粉泡的茶就沒用，外國多項研究也發現，吃薑有助於降膽固醇、降血糖、預防癌症、改善肌肉痠痛，甚至有助於預防阿茲海默症。



有台灣研究發現，喝新鮮薑製成的薑茶，確實有助於預防病毒感染，若是喝薑粉泡的茶就沒用。（Canva）

台灣肝膽腸胃科醫生蕭敦仁上電視節目《健康好生活》節目中指出，吃薑真的好處多多，伊朗的研究發現，薑可以降膽固醇，也可降低血糖，這是在實證醫學可看到的，在印度也做了研究，薑對癌症預防有幫助，因為薑裏面的成份能讓癌細胞自然凋亡，另外，美國也有研究，讓常運動的人連吃薑粉11天，發現能改善運動帶來的疼痛。泰國也有研究發現，長期吃薑粉，對於預防阿茲海默症，好像也有點幫助。

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蕭敦仁表示，至於我們小時候的經驗，在天冷、受寒時，長輩會叮嚀我們喝薑茶來預防感冒，這部分高醫在2013年也做了研究，發現薑對於預防病毒感染，還真的有用。

蕭敦仁指出，高醫的研究中，是做2組對照實驗，1組把薑先乾燥，切片後曬太陽，乾燥後磨粉，再製成薑茶；另外一組是用新鮮的薑切片，接着用熱水來泡薑茶，再看哪1組薑茶，有助於防範呼吸道細胞，不被病毒感染，結果顯示，用新鮮的薑製成的薑茶，才能有助於預防病毒感染，也就是用熱水直接泡的、新鮮的薑茶才有效，乾燥過後的薑就沒效，因此若想藉由喝薑茶來預防感冒的話，吃薑粉顯然是沒用的，要用直接用熱水去泡或煮出來的薑茶才會有效。

為甚麼喝新鮮薑茶，有助於預防病毒感染？蕭敦仁說明，高醫報告認為是薑裏的薑油醇發揮作用，而薑油醇只有在新鮮的薑裏才有，若是乾燥後的薑，薑油醇會降的很低，就變成沒有效的，以此來說，若長輩給我們1大杯薑茶，就乖乖喝完，不要只喝半杯，這是實證醫學。

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