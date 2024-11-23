心臟健康｜心肌梗塞非中高齡專利！醫生提醒身強體壯未必是絕緣體

秋冬氣溫劇烈變化正是心血管疾病最易發生的季節，因為低溫加上溫差大，容易造成血管劇烈收縮，導致血壓上升，此時若血管有不健康的斑塊破裂，就可能誘發心血管疾病、心肌梗塞或中風發作等機會。



台灣國泰綜合醫院心臟加護病房主任張釗監表示，為避免增加猝死風險，提醒民眾秋冬更需特別注意保暖並留意環境恆溫，以免溫差過大，血管無法適應。

心絞痛與心肌梗塞有何差異？（按圖👇👇👇）

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心梗非中高齡專利 身強體壯者更易忽視

心肌梗塞好發族群常見於45歲男性、55歲女性的中高年齡層外，同時包括有家族遺傳史、高血壓、高血脂、糖尿病、抽煙、酗酒、缺乏運動及壓力等皆為高風險因子。

民眾注意的是，心肌梗塞也不單單只有中高年齡層會發生，張釗監指出，近年來隨著生活型態改變，現代人普遍習慣高油、高糖、高鈉等飲食習慣，即便是年輕族群也有可能發生。

張釗監提到，就算是身強體健的人，也未必是絕緣體，因為帶有老化和壓力等因素存在，不少患者在心肌梗塞發生時，往往就是因為認為自己身體健康而不自覺。

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心肌梗塞有痛痠麻感覺 痛到冒冷汗屬危急警訊

心肌梗塞發作時的胸痛，和一般的肌肉、筋膜所引起的胸痛有所不同，張釗監透露，病人通常難以確切指出疼痛位置，且除胸痛外，也常見出現胸悶、呼吸困難，或是在肩膀、手臂、背部、喉嚨、下巴、牙齦等部位出現延伸性疼痛。考量每個人對疼痛感受度不同，有時也未必會以疼痛方式呈現，可能為痠、麻等不適，因此當有發現上述不適症狀，絕對不可輕忽大意。

心肌梗塞的疼痛往往會持續一段時間，可達15至30分鐘。張釗監強調，如果痛到冒冷汗，則已經是相當危急的警訊，提醒曾罹患心肌梗塞的病人，應立即服用醫師開立的「硝化甘油」，如果服用2次仍未獲得改善應立即就醫。

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張釗監也說，如果是第1次發生心肌梗塞且身邊沒有硝化甘油，無論是否確定為心肌梗塞，應立即撥打緊急求助電話求救，避免自行開車前往醫院，以免錯過黃金搶救時間。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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