55歲肝硬化男要清淡　低鈉≠乏味！營養師3招無痛減鹽多吃番茄洋蔥

55歲的洪先生是位肝硬化合併腹水的患者，為了控制疾病，家裏三餐都煮的很清淡，以至於看到食物就沒甚麼胃口，但不吃又不行，覺得很兩難，生活也覺得無趣。



實踐低鈉飲食習慣3大秘訣：（按圖了解）



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每日鈉攝取量約1茶匙食鹽 低鈉減鹽好處多

台灣林口長庚營養治療科營養師黃雋表示，其實像洪先生一樣，因疾病因素需限制鈉攝取量的人不在少數，而台灣衛生福利部建議，台灣人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（約1茶匙食鹽，或2又2/5湯匙醬油）。相信大多數人都了解控制鈉攝取的重要性及好處，但一提到低鈉、減鹽等關鍵字，恐怕大部分人的第一印象無非是不好吃、太清淡，亦或是和水煮餐等詞連結。

低鈉餐點三大秘訣 天然食材、慎選辛香料及調味料

那麼如何在減鈉的同時又兼顧美味呢？只要掌握以下3個小秘訣，就能讓您在家料理出可口又營養的低鈉餐點！

秘訣一：選用天然食材，避免加工品

自然界中有許多食材本身就富含鮮、甜、酸味，例如粟米、番薯、南瓜、番茄、蘑菇、香菇、椰菜、絲瓜、洋蔥、蘿蔔、櫛瓜、鳳梨、檸檬等，因此烹調時不妨好好利用這些食材，保留這些食材的特殊風味，如此一來既能減鈉，還能提高食物適口性，同時也可增加膳食纖維攝取量。

秘訣二：善用辛香料

除了食材選擇外，烹調時也可搭配不同的辛香料讓菜餚風味更具變化性，例如添加蔥、薑、蒜、紅棗、枸杞、九層塔、香菜、八角、當歸、孜然、胡椒粉、花椒、迷迭香、香茅、山葵、香草等。

秘訣三：控制添加分量，盡可能選擇含鈉量低的調味料

大部分的調味料含納量較高，為避免攝取過量，烹調時可透過量匙來測量，以掌握用量。另外，風味相似的調味料，其含鈉量也可能不同，例如白醋中的含鈉量遠低於烏醋、薄鹽醬油的含鈉量也低於一般醬油，因此建議購買市售調味料時，宜閱讀食品標示以選擇含鈉量相對較低的來源。

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適量攝取鈉含量 漸進式無痛減鹽成習慣

黃雋說明，攝取過量鈉固然會造成健康危害，但過度限制亦可能增加低血鈉的風險。而吃重鹹、吃清淡則是一種習慣，若您長期攝取過多鹽分，有空時不妨動動手，試試看這些簡單的菜色，漸進式無痛減鹽，讓您兼顧美味與健康。

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