肺炎鯁喉｜40歲喉嚨始退化1習慣促衰退易致肺炎！防鯁喉7招多飲水

鯁喉易致肺炎！我們常聽到長者會有吞嚥困難的問題，進食鯁喉「落錯格」，可引致足以致命的吸入性肺炎。但原來，我們的喉嚨早於40歲便會開始步入進化，一個常見的行為更會導致問題加速惡化，而不少食物也可以是鯁喉的罪魁。



時常嗆喉或吞錯格，可能與一習慣有關。（Photo-AC）

鯁喉成因｜「清喉嚨」讓喉嚨提早退化

吞嚥障礙和喉嚨退化有直接關係。台灣食食樂語言治療所所長王雪珮曾在媒體訪問中指，一般人在40歲之後，喉部肌肉就會開始逐漸退化，只因為這時對說話和飲食並不會造成明顯影響，所以一般人並不察覺。不過到了40歲後，嗆喉（濁親）的情況會逐漸增加。王雪珮提醒，感覺喉嚨有痰時使勁清喉嚨的行為，是讓喉嚨提早退化的原因之一！「清喉嚨」會對會厭軟骨及聲帶造成很大負擔，不但傷及聲帶，也對喉嚨造成傷害。

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經常大呼小叫也是損害喉嚨、加速退化的行為。（Andrea Piacquadio@pexels）

鯁喉成因｜保養喉嚨延緩老化 吸入性肺炎死亡率達5成

另外，經常大聲說話，也會增加喉嚨出現異物感的機會，引起「清喉嚨」的連鎖反應。若不及早正視問題，隨著年齡增長，嗆喉的情況便會經常出現，食物、甚至是口中的分泌物，在吞嚥的過程中，因會厭軟骨沒有完全閉合，而誤跑到氣管中，導致肺炎。吸入性肺炎的死亡率可高達5成。

預防喉嚨老化，可從日常保養做起，王雪珮建議「多喝水」保持滋潤，也盡量不要大聲說話，以減輕喉部肌肉的壓力。

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多喝水保持滋潤，是保養喉嚨的基本步。（Manki Kim on Unsplash@unsplash）

鯁喉成因｜高危食物、坐姿增鯁喉風險

若你已經步入初老階段，開始發現不時會嗆喉，就要加倍小心。除了上文提到的要提升喉嚨保養意識外，進食時也得格外留神，有些食物造成鯁喉的風險會較高。

鯁喉指數高7大食物

1 有殘餘纖維的蔬果：菜莖、西芹、牛蒡、竹筍、芹菜、豆芽、菠蘿等

2 海綿狀食物：魚腐、硬豆腐、糯米糕點等

3 強酸性食物：柑橘類水果、醋等

4 彈性強的食物：義大利粉、拉麵、通心粉、蒟蒻等

5 帶粉末及細碎的食物：粉芋、肉末、炒飯、泡飯等

6 會黏住口腔和喉嚨的食物：細長的蔬菜、紫菜、海帶、黃豆粉甜點等

7 容易流進喉嚨的食物：水、湯等所有液體

鯁喉預防｜4個烹調小技巧

相對來說，除了較柔軟的食物外，帶濃稠醬汁的食物會令人較易吞嚥，比較不易嗆到。也可以利用烹飪技巧，將食物的鯁喉危險指數降低。而改善進食時的陋習，也可大大減低鯁喉風險。

濃稠的醬汁，可令食物更易吞嚥。（Ongkek Ebuen@pexels）

1. 將肉類和蔬菜等都切成能一口進食的小塊。

2. 烹調根莖類蔬菜時，在上面劃些刀痕，令纖維斷開。

3. 盡量把食物煮至變軟及表面光滑。

4. 善用薯粉、栗米粉或沙律醬去製作醬汁，令食物變得濃稠。

鯁喉預防｜進食3法則

半躺著飲食，是造成嗆喉的高危行為。（Taryn Elliott@pexels）

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1. 90度坐姿：如果你習慣攤在梳化邊飲食邊看電視，就很易成為鯁喉高危族！因為下巴抬得太高、半躺的姿勢都會令人更易嗆到。所以進食時應保持約90度的坐姿，下巴內收。

2. 細嚼慢嚥：慢速進食，小口吞嚥，可減少食物在咽嚨殘留。少用飲管，喝湯要用湯匙可控制進食量。

3. 專心進食：邊吃邊講，邊吃邊喝都是大忌。

參考資料：日本經濟新聞／介護ポストセブン／元氣網