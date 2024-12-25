剝蒜頭貼士｜網友分享1動作蒜頭輕鬆脫皮 不用刀單手一樣得！
撰文：聯合新聞網
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大蒜皮多、蒜瓣多，不管是用手慢慢剝或是用刀拍都略為費工。近日一名女網友發現一種「開蒜方法」，什麼工具都不需要，只要輕輕一捏，蒜皮馬上輕鬆脫落。
該名女網友在threads貼出影片，可以看到她雙手手指握著蒜頭瓣尖端，接著輕輕一捏，蒜皮輕鬆脫落。該女網友也直呼：「我是最後一個知道這樣開蒜的人嗎？」
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貼文曝光後，網友也紛紛表示：
「放心，看完妳的文，我變最後一個了」、
「我以為大家都會這樣剝，我已經這樣剝蒜30年了」、
「如果是連續剝很多個手會痛，還是用刀拍比較快」、
「我都單手，不過都會捏成碎」、
「然後被蒜頭汁噴到眼睛」、
「只要含著尾端吹氣，皮就會膨起來了，不需要弄髒手」、
「蒜頭為什麼要剝？直接咬著配肉，超頂欸」。
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也有網友提醒不是所有蒜頭都適合這樣捏：
「台灣蒜頭太新鮮了沒辦法這麼做」、
「要烘過的蒜頭才可以」、
「濕的就沒辦法這樣剝了吧」。
對此原PO則回應，她買的是全聯特價蒜頭，沒有太濕的問題，因此這個方法是可行的。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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