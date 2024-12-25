洋蔥營養｜吃洋蔥可以降血壓？7功效調節脂肪代謝又護心血管

常吃洋蔥有什麼好處？洋蔥可以降血壓嗎？洋蔥是日常中常見食材，其豐富的營養價值和潛在的健康益處，受到愈來愈多人關注。



專家表示，洋蔥含有多種生物活性成分，如何攝取才能獲得最大的營養價值？

洋蔥6大好處（按圖👇👇👇）

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熟洋蔥更健康？生吃更保留「關鍵成分」

洋蔥生吃還是熟食好？生吃洋蔥時，其中的大蒜素成分較能被保留，具有降低膽固醇、提升免疫力和抗氧化的功效。但經過烹煮後，洋蔥中的抗發炎成分會增加，而水溶性維生素等營養素則會因烹煮而稍微流失。

台灣彰化秀傳醫院胃腸肝膽科主治醫師謝偉耀表示，對於腸胃較為敏感、不能忍受刺激性食物的人，建議不要生食洋蔥，因為其中的大蒜素較為刺激，容易造成腸胃不適。

台灣東元綜合醫院家庭醫學科主治醫師姜惠珊也提到，腸胃功能較差的人不建議大量生吃洋蔥；而對於糖尿病患者，由於洋蔥帶有甜味，過量攝取可能導致血糖偏高，需特別注意血糖控制。姜惠珊建議，若沒有腸胃問題，可以選擇生吃洋蔥，如果擔心刺激性味道，可以先將洋蔥浸泡在冷水中，去除刺鼻氣味。

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洋蔥「槲皮素」抗氧化力驚人 心血管的保護神

東京大學醫科學博士暨營養師廖誼青指出，洋蔥中含有一種名為槲皮素的黃酮類物質，具有強大的抗氧化功效；研究顯示，槲皮素有助於降低血壓、減少發炎反應，對心血管健康有益。除了洋蔥，蘆筍和莓類等食物中也含有高濃度的槲皮素。

謝偉耀也表示，洋蔥富含膳食纖維和益生元，可促進小腸益生菌的生長；但洋蔥中的寡糖成分容易在腸道發酵，產生氣體，因此容易有腸躁症的民眾如果攝取過量，可能會出現腹脹情況。

廖誼青補充說明，洋蔥還含有一種名為果寡糖的低聚糖，對人體具有重要的生理益處，如益生元效果、促進礦物質吸收，以及降低血膽固醇和三酸甘油酯等。除了洋蔥，大蒜、蘆筍和香蕉等食物中也含有果寡糖。

怎麼保存洋蔥才不容易發綠芽？洋蔥發芽可以吃嗎？（按圖👇👇👇）

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吃洋蔥調節脂肪代謝 有助維持體態

吃洋蔥還有哪些好處？台灣成大醫院家庭醫學部醫師王泓鈞表示，洋蔥含有多酚類化合物，如類黃酮和槲皮素等。2021年的一篇文獻回顧指出，多酚類化合物具有抗發炎和抗氧化等特性，不過，槲皮素的含量會受到洋蔥種類和栽種方式影響。

過去也有研究顯示，洋蔥可以透過多種生理機制來調節脂肪代謝，對維持健康體態具有潛在幫助。例如，洋蔥可以透過增加脂聯素來減少體脂。對此，廖誼青說明，洋蔥還能增加棕色脂肪組織的基因表達，促進脂肪氧化，這些作用與蒜類相似，都具有抗肥胖的效果。

專家提醒，洋蔥無論生食或熟食，都具有高營養價值，建議依照個人體質適量攝取，如果出現腸胃不適或過敏反應，最好選擇熟食洋蔥。透過合理的攝取方式，民眾可以充分獲得洋蔥的營養價值，為健康帶來益處。

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