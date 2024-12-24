黑朱古力功效｜抗氧化控血糖　哈佛研究：1吃法降糖尿病風險21%

一項最新研究指出，每周攝取至少5份黑朱古力，可降低21%罹患糖尿病的風險。黑朱古力指的是可可成分在70%以上，而每份朱古力是1盎斯，約28克，攝取量愈高，保護效果愈顯著；但如果吃的是牛奶朱古力，則沒有什麼幫助。



哈佛大學近期發表在《英國醫學期刊》（The BMJ）的一項研究，分析了超過19萬名專業醫療人士，長達34年的健康數據，並定期詢問每周攝取朱古力的頻率。在調整運動、煙酒、飲食等生活因素，以及年齡和家族糖尿病史後發現，每周至少吃5份任何類型朱古力的人，罹患糖尿病的風險比很少或從不吃朱古力（不分種類）的人低了10％。

糖尿病3大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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每周吃5份黑朱古力 糖尿病風險低21%

當這項研究結束時，共有1萬9000人被診斷出罹患第二型糖尿病，但回報有攝取朱古力習慣的11萬2000人當中，則僅5000人患有糖尿病。進一步分析這11萬2000人攝取的朱古力類型後更發現，相較於少吃或未吃黑朱古力的人：

- 每周吃一份黑朱古力，罹患糖尿病的風險低了3%。

- 每周至少吃5份（5盎斯，約141公克）黑朱古力的人，甚至降低糖尿病風險21％。

- 但後續的分析也顯示，參與者如果是吃牛奶朱古力，則糖尿病風險並未減低，還可能增加體重。



牛奶朱古力糖分含量較高 不利減重、控糖

研究人員提醒，民眾在攝取朱古力時要注意，總可可固形物比例在70%以上的黑朱古力才有益健康，如果是牛奶朱古力，由於所含的乳糖及添加糖分較高，反而可能導致體重增加，提高糖尿病風險。

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專家建議，黑朱古力的每次攝取量以1份約1盎司=28克計算；而運動習慣與均衡飲食對於防治糖尿病，會比朱古力來得更重要。此外，黑朱古力並非健康飲食的代名詞，有研究指出，部分黑朱古力產品可能潛藏鉛和鎘等重金屬危機，須持續關注其健康風險。

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藍莓、茶也含抗氧化物 紅酒並不建議

研究人員也指出，想藉由攝取飲食中的抗氧化物質，達到控制血糖目的，除了黑朱古力，也可以考慮藍莓、覆盆子、石榴、蘋果和茶等食材，而紅酒雖然也含有黃烷醇，但由於酒精飲料不利健康，因此並不建議。

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