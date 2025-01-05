便秘飲食｜長期便秘增腸癌風險！醫推4水果助排便防癌首選奇異果
撰文：中天新聞網
出版：更新：
每個人一定都有「便秘」經驗，對此，英國一位在社群平台上享有高知名度的腸胃科醫師表示，其實吃「奇異果」不僅可以改善便秘狀況，還有助預防大腸直腸癌。
根據日前英國《每日郵報》報導，在社群享有高知名度的倫敦執業腸胃外科醫師拉詹（Karan Rajan），最近透過TikTok發布短片向530萬粉絲介紹4種經過科學證明可改善腸道健康的食物，排名第一的是奇異果。
相關文章：防便秘｜火龍果是通便神器？營養師稱奇異果香蕉5款水果比它更強👇👇👇
+8
拉詹說，奇異果富含水溶性纖維，不僅能軟化糞便，增加排便頻率，威力媲美瀉劑卻沒有瀉藥副作用，若一時找不到奇異果，也可以吃富含水溶性纖維的無花果、牛油果、亞麻籽、蘋果，他強調，偶爾便秘不是問題，但頻繁便秘一定會增加腸癌風險。
相關文章：入廚貼士｜奇異果連皮食5貼士更好吃 4步脫毛徹底潔淨助卵巢排毒👇👇👇
+4
除了上述水果外，拉詹也推薦「咖啡、堅果、乳酪」，他指出咖啡不僅可降低脂肪肝與肝硬化風險，也富含水溶性纖維與多酚，即溶咖啡、低咖啡因咖啡也有同樣的效果；而杏仁、核桃、開心果等好物組成的綜合堅果，則可提供多種益生元纖維，促進腸道微生物多樣性，每天食用堅果20克至30克，可降低癌症風險。
相關文章：便秘飲食｜蔬果吃太多便秘更嚴重？中醫解構3類便秘3款茶飲助通便👇👇👇
+20
最後，乳酪則是被稱之為「天王級解便秘食物」，拉詹表示，乳酪含有乳酸桿菌（Lactobacillus）、雙歧桿菌（Bifidobacterium），有助於增加體內的益菌量，除了改善便秘問題，也可緩解腸躁症狀。
番薯功效｜防便秘／穩血糖／助抗癌番薯6好處 膳食纖維=米飯10倍便秘預防｜10大高纖蔬果百香果榜首多茄子2倍！促腸蠕動勿漏這1步腸躁症飲食｜腹瀉、便秘反覆發作？早餐加1水果有助改善腸道機能便秘飲食｜18歲男生不愛吃菜便秘出血？醫教2食物配搭改善防腸癌柿子營養｜護眼防便秘增免疫力 柿與蟹同吃會中毒？營養師揭真相懷孕飲食｜懷孕初期腸胃不適冇胃口 多攝5大營養素防便秘解孕吐
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」