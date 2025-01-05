便秘飲食｜長期便秘增腸癌風險！醫推4水果助排便防癌首選奇異果

每個人一定都有「便秘」經驗，對此，英國一位在社群平台上享有高知名度的腸胃科醫師表示，其實吃「奇異果」不僅可以改善便秘狀況，還有助預防大腸直腸癌。



根據日前英國《每日郵報》報導，在社群享有高知名度的倫敦執業腸胃外科醫師拉詹（Karan Rajan），最近透過TikTok發布短片向530萬粉絲介紹4種經過科學證明可改善腸道健康的食物，排名第一的是奇異果。

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拉詹說，奇異果富含水溶性纖維，不僅能軟化糞便，增加排便頻率，威力媲美瀉劑卻沒有瀉藥副作用，若一時找不到奇異果，也可以吃富含水溶性纖維的無花果、牛油果、亞麻籽、蘋果，他強調，偶爾便秘不是問題，但頻繁便秘一定會增加腸癌風險。

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除了上述水果外，拉詹也推薦「咖啡、堅果、乳酪」，他指出咖啡不僅可降低脂肪肝與肝硬化風險，也富含水溶性纖維與多酚，即溶咖啡、低咖啡因咖啡也有同樣的效果；而杏仁、核桃、開心果等好物組成的綜合堅果，則可提供多種益生元纖維，促進腸道微生物多樣性，每天食用堅果20克至30克，可降低癌症風險。

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最後，乳酪則是被稱之為「天王級解便秘食物」，拉詹表示，乳酪含有乳酸桿菌（Lactobacillus）、雙歧桿菌（Bifidobacterium），有助於增加體內的益菌量，除了改善便秘問題，也可緩解腸躁症狀。

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