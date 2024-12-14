柿子營養｜護眼防便秘增免疫力　柿與蟹同吃會中毒？營養師揭真相

柿子，被稱為「晚秋佳果」，產季從9月中旬到12月下旬，通紅的甜柿富含維他命A、C以及膳食纖維、鈣、鉀、磷、鐵等營養素。尤其甜柿平均100克含1.4克膳食纖維，澀柿更高達4.4克，具有預防便秘、促進身體健康功效。



台灣大里仁愛醫院營養師徐佳靖表示，柿子品種多，可分為澀柿與甜柿兩大類。台灣常見的澀柿包括石柿、牛心柿、四周柿，採收後要經過人工脫澀才可食用；甜柿則有富有、花御所、次郎，屬於嫁接日本甜柿品種，吃起來脆口清甜。

柿子功能有哪些？8類人要忌口（按圖看清👇👇👇）

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徐佳靖說，新鮮的柿子一小顆約100克、60大卡，等於一份水果，一天最多吃二小顆為限。有些甜柿的含糖量高，要特別注意避免攝取過多，否則易造成血糖與三酸甘油脂波動，糖尿病及腎臟病患者要限制食用量。

在營養素部分，徐佳靖提到，柿子被歸為橘黃色水果，維他命A含量高，有保護黏膜及保護眼睛功能；柿子更富含維他命C，能幫助身體抗氧化、增強免疫力，其中含量最高的品種為進口甜柿，每100克含75.9毫克，其次為牛心柿，每100克含33.7毫克。

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坊間流傳柿子與螃蟹同食會導致中毒的說法，徐佳靖表示，柿子配海鮮並不會中毒，但是腸胃不好的人，可能會因為柿子中的單寧酸與富含蛋白質食物一起吃，凝結成塊而消化不良，建議腸胃敏感者食用柿子時，要與蛋白質食物分開吃，且遵守適量原則。

另外，未成熟的柿子富含單寧酸，容易與胃酸作用凝結成塊狀，臨床上有案例是因吃柿子造成胃結石。徐佳靖強調，單寧酸在成熟的柿子中含量少，只要選擇熟成的柿子且不吃過量，造成腸胃傷害的機率低。

8種消水腫水果（按圖看清👇👇👇）

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如何挑選柿子

●外觀：表皮光滑、色澤均勻，甜柿成熟多為橘紅色，注意表皮無裂痕、壓傷、黑斑、水漬等。

●果形：挑選果粒飽滿，富有果形為扁圓形、次郎為扁方形且溝痕較明顯，花御所為圓形、底部偏尖。

●萼片：鮮綠者為佳，萼片與蒂頭之間的空隙要緊密；若萼片有缺損通常是蟲蛀或碰撞，挑選時要注意。

●觸感：挑選稍有硬度的柿子，口感脆、保存時間較長；軟柿建議3至5天內食用完畢，避免過熟。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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